Rats, souris, cafards, bouts de murs qui tombent, cette grassoise dit vivre dans un "taudis" avec ses enfants

C'est aussi ça la réalité de la cote d'azur !

Une grassoise vit depuis 6 ans dans ce qu'elle appelle "un enfer". Elle dit habiter au milieu de bouts de murs qui tombent mais aussi de souris qui galopent, de cafards et de rats : "Heureusement j'ai un chat qui les tue. Parfois il me réveille a 3 heures du matin avec une souris dans la bouche ou un rat."

Avec ses deux enfants, elle habite un logement social de 60 mètres carrés qu'elle juge insalubre. Elle réclame au service logement de la ville de Grasse un nouvel appartement. Actuellement elle paye plus de 420 euros par mois pour ce logement vétuste.

Fin 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné le bailleur social a payer 1 000 euros de dommage et intérêt et à rembourser les frais d'huissier.

Contactée la mairie de Grasse annonce qu'elle compte réexaminer la situation de cette famille si elle s'est dégradée. Il y a plusieurs mois le service hygiène est passé une première fois. Son rapport n'indique pas de difficulté particulière. La mairie indique également que cette locataire doit remplir en en bonne et due forme une nouvelle demande complète de relogement.