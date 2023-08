Rave party à Joncels, près de Lodève

Une nouvelle rave party est en cours dans le lodévois, à Joncels précisément. Les fêtards se sont installés au pied des éoliennes depuis vendredi soir et Ils devraient rester jusqu'à dimanche soir, lundi pour les moins pressés.

Au plus fort de la fête, ils étaient 2000 environ.

C'est la 2e rave party en quelques jours dans ce secteur. Le week-end dernier, un millier de personnes s'étaient rassemblées à Lauroux, à proximité de Lodève également.

Le maire de Joncels, Rémy Paillès, n'a pas prévu de dispositif particulier, "on comment à avoir l'habitude, c'est tous les 15 jours. Au pied des éoliennes, il y a des pistes pour accéder facilement en voiture, c'est sans doute pour cela qu'ils choisissent ce lieu. On ne peut rien faire même si les habitants commencent à en avoir ras le bol, surtout à cause du bruit".

La gendarmerie de Béziers doit réaliser des contrôles ce dimanche.

La fête au pied d'une éolienne sur la commune de Joncels © Radio France - Lisa Villy