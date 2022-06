La Ville de Laillé, une commune au sud de Rennes, organise une réunion publique, ce jeudi 2 juin 2022, après les trois rave party organisées sur la commune en mai. La mairie se dit démunie face à ces fêtes sauvages : elle n'a que peu de pouvoirs et la Préfecture a refusé, jusqu'ici, d'intervenir.

Rave party à Laillé : "À la mairie, on se sent démuni"

La Ville de Laillé ne sait plus quoi faire face aux raves party organisées sur son territoire. Au mois de mai, trois fêtes sauvages ont eu lieu dans cette commune située au sud de Rennes. Lors du Pont de l'Ascension, jusqu'à 800 fêtards s'étaient retrouvés, malgré les mesures prises par la mairie. L'équipe municipale invite les habitants, ce jeudi 2 juin 2022, à une réunion publique pour répondre à la colère de certains.

Pas d'intervention de la Préfecture

"On est quasiment dans une impasse", avoue Anne Lecouriaud, première adjointe à la Ville. Elle explique que, en la matière, l'équipe municipale a peu de pouvoir. "On avait pris un arrêté municipal, entre la deuxième et la troisième rave party, pour interdire ce genre de rassemblement. Il nous a été retourné de la Préfecture, avec un tampon de légalisation, il n'a pas été appliqué", précise-t-elle.

"On a peur qu'il y ait une autre rave" - Anne Lecouriaud, première adjointe à la Ville de Laillé

Anne Lecouriaud explique que la Préfecture ne veut pas intervenir. "Elle ne veut pas aller à l'affrontement avec les jeunes car elle manque de moyens, détaille-t-elle. Elle a aussi peur qu'il y ait des blessés, tant de la part des forces de l'ordre que de la part des fêtards." Elle fait référence à la rave party à Redon, en juin 2021, ou un jeune homme avait eu la main arrachée.

La mairie craint qu'une quatrième fête soit organisée sur la commune. "On a peur, confie-t-elle. Le groupe Pigeon, à qui appartient la carrière, a pris des dispositions pour rendre l'accès au site de la Roche impossible. Mais il reste l'ensemble des champs de la ville. On espère juste que les organisateurs des raves ont compris notre désarroi et la colère des habitants."

Au moins un riverain a déposé une plainte contre l'Etat : il l'accuse de passivité. La réunion organisée ce jeudi 2 juin 2022 est au Point 21, à partir de 20h30.

