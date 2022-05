Rave party à Laillé : "le but ce n'est pas de faire chier les voisins", assure un des organisateurs

Entre 500 et 700 fêtards, selon la gendarmerie, se sont rassemblés tôt ce samedi matin à Laillé, pour une rave party au lieu-dit de l'ancienne carrière des Roches. C'est le troisième rassemblement de ce type sur la commune en un mois. Bastien (le prénom a été changé), l'un des organisateurs, a accepté de répondre aux questions de France Bleu Armorique.

Pourquoi avoir décidé de faire cette rave party aujourd'hui ?

Il y a une volonté de la jeunesse de faire la fête. Il y a des problèmes financiers qui s'imposent de par le climat ambiant, l'inflation, etc, qui fait que aller dans un bar pour payer une pinte à 7,50, 8 ou 10 euros, c'est compliqué pour beaucoup. Cela nous amène à un non accès aux divertissements et à la culture, il y a une vraie volonté de ce milieu de proposer des choses qui sont gratuites de par des entrées libres, voire non payantes, avec comme aujourd'hui des scènes qui ne sont pas que techno. Sans cela, qu'est-ce qu'ils feraient en fait ? Il faut bien s'occuper dans la vie. Travailler, ce n'est pas que ça la vie, et je pense qu'il y a un intérêt à ça et malheureusement, nos politiques ont de moins en moins envie de comprendre ça.

Pourquoi avoir choisi ce lieu ?

À la base, on avait décidé d'aller en Loire-Atlantique* avec un accord de tout le secteur sur lequel on voulait faire une fête, tous les voisins étaient au courant, je ne dis pas qu'on n'allait pas créer de nuisances et de dérangement chez des gens qui n'étaient pas informés de la soirée, mais on avait minimisé tout ça par un vrai travail en amont, de communication, d'explication de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Malheureusement, la préfecture de Loire-Atlantique n'a pas été d'accord avec ça et nous ont demandé de changer de département, voire de région. Du coup, on se retrouve avec un site qui était beaucoup moins organisé, avec un voisinage non informé, donc forcément des dérangements et des nuisances qui sont multipliées. Ce n'est pas notre volonté. Le but ce n'est pas de faire chier l'entourage et les voisins, loin de là.

Que dire aux riverains, qui vivent leur troisième rave-party en moins d'un mois ?

Il y a une vraie volonté du milieu de faire les choses correctement. Si on est là, c'est parce que on a été viré d'un terrain qui était tellement plus à même de nous accueillir et avec une volonté de nous accueillir. On s'est retrouvé avec une vraie chasse à l'homme sur toute la route pour essayer de finir cette soirée : je vous laisse imaginer les frais qui sont mis sur la table pour ce genre de soirée et, si on ne va pas au bout, financièrement parlant, pour les organisateurs, c'est un réel problème. Je pense que s'il y avait une entente avec les avec les instances, ce genre du problème serait minime. Là c'est la deuxième ou troisième fête de l'année ici, c'est un problème parce que oui, je n'aimerais pas être le voisin, mais n'empêche que les jeunes ont envie de danser et qu'on ne leur propose pas.

*Du côté de la gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, on assure que les fêtards ne venaient pas de Loire-Atlantique, mais s'étaient rassemblés à Guichen dans la nuit.