Rave party de Lieuron : un rassemblement de soutien au jeune homme incarcéré

Une semaine après la rave party de Lieuron en Ille-et-Vilaine, un appel au rassemblement est lancé à Rennes ce samedi 9 janvier. Rendez-vous est donné à 14h place de la République.

Inconcevable d'aller en prison pour avoir fait danser des femmes et des hommes.

Des comités de soutien à cette fête illégale se sont formés à Nantes, Paris et Toulouse. Ils demandent la libération immédiate de l'homme incarcéré en début de semaine. Selon le procureur de la République, il s'agirait de l'un des organisateurs de la rave, ce que dément son avocat.

"Bien pratique pour masquer l'incurie du gouvernement dans la gestion de cette crise et mater toute velléités de vie sociale et culturelle alternative, il est présenté comme la figure du criminel irresponsable," écrit le collectif dans un communiqué, avant d'ajouter qu'il est "inconcevable d'aller en prison pour avoir fait danser des femmes et des hommes."