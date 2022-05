Ravel, ce chien qui aide les enfants victimes de violences à se confier, au centre hospitalier de Saint-Lô

Depuis janvier, le centre hospitalier de Saint-Lô dans le centre Manche, accueille Ravel, un labrador. Sa mission ? Aider et soutenir les enfants victimes de violences lors des auditions avec les policiers et les gendarmes, au sein de l'unité médico-judiciaire.

Les soignants du centre hospitalier mémorial de Saint-Lô ont un nouveau collègue un peu particulier. Ce n'est ni un médecin, ni un infirmier, mais un chien ! Ravel, un labrador noir de deux ans, est arrivé à l'unité médico-judiciaire (UMJ) en janvier et aide les enfants victimes de violences à se confier, lors des auditions avec gendarmes et policiers.

Un chien spécialement formé pendant six mois

Ravel est loin d'être un chien comme les autres. Le troisième chien d'assistance médico-judiciaire de France n'aboie pas et a été spécialement formé à cette mission pendant six mois. "Il est très calme, vraiment doux, parfaitement dans le rôle qu'on lui demande, c'est-à-dire d'être apaisant pour les enfants", décrit Emilie Morançais, une des deux psychologues du service de l'UMJ et hôte du chien.

On a vraiment la sensation qu'il soutient l'enfant lors de l'audition - Emilie Morançais, psychologue à l'UMJ de Saint-Lô

Des qualités essentielles dont le labrador se sert à chaque audition. "Quand l'enfant est en difficulté, Ravel va soupirer ou se coller plus fortement contre l'enfant. On a vraiment cette sensation qu'il soutient l'enfant lors de l'audition", remarque la psychologue.

Avec Ravel, les enfants arrivent davantage à se confier

Les enfants auditionnés, qu'ils aient 3 ou 18 ans, le sont très souvent dans le cadre de procédures judiciaires sur des violences à caractère sexuel. Ravel leur permet alors de se confier plus facilement. "Dès qu'on présente le chien, on voit directement que l'enfant se détend et qu'il est plus en confiance. C'est plus facile d'aborder ces choses douloureuses", constate la cheffe Emilie Cabon, gendarme rattachée au groupe de protection des familles d'Avranches et formée aux violences sur mineurs.

La présence du chien permet même une libération de la parole. "Un jour, l'audition a été très laborieuse et compliquée pour une petite fille. L'enquêtrice a tout fait pour la mettre bien à l'aise, et à un moment donné, le chien a soupiré, a pris une grande inspiration, et elle a tout raconté. Sans le chien, elle n'aurait pas parlé", se souvient Emilie Morançais.

Ravel aide vraiment à la reconstruction des enfants victimes - Béatrice Auvray, psychologue à l'UMJ de Saint-Lô

Ravel a ainsi assisté à une soixantaine d'auditions depuis son arrivée et laisse de bons souvenirs aux enfants. "Certains ressortent en disant "c'était trop bien !", alors que bon, ils viennent quand même livrer des informations extrêmement difficiles", témoigne Béatrice Auvray, la deuxième psychologue de l'unité.

Les enfants victimes de violences sont auditionnés dans cette salle de l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Saint-Lô par un policier ou gendarme, en présence maintenant de Ravel. © Radio France - Chloé Martin

"Ils gardent en mémoire le souvenir positif du chien, plutôt que le souvenir du gendarme. Ce moment est souvent la première étape de la procédure, et donc de la réparation. C'est pour ça qu'on essaie que ce ne soit pas traumatisant, ne pas rajouter du traumatisme au traumatisme. Ravel aide vraiment à cette reconstruction", analyse la psychologue.

Pour pérenniser la présence de Ravel, une convention a été signée ce vendredi 13 mai entre le centre hospitalier de Saint-Lô, les services de justice, de gendarmerie et de police du département de la Manche, et les associations Handi'Chiens et La Voix de l'enfant.