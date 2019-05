Rayan, 5 ans, devenu la mascotte du Vélodrome réalise son rêve et rencontre les joueurs de l'OM

Rayan, jeune fan de l'OM entouré de ses parents, Teddy et Inès

Marseille, France

La vidéo du petit Rayan filmé sur les épaules de son papa dans le stade Vélodrome au mois de septembre dernier avait fait le buzz. Sur les images on voyait ce petit garçon de 5 ans, torse nu, au visage d'ange les yeux qui brillent se laissant porter par l'euphorie dans le virage nord chez les Fanatics. Un moment unique qui vient de connaître une suite.

Quelques jours après il avait raconté à France Bleu Provence avec son papa cet instant inoubliable et surtout sa passion pour l'OM et son idole Dimitri Payet.

Et comme un bonheur ne vient jamais seul, son message a été entendu jusqu'à la Commanderie puisque Rayan a eu le bonheur d'y être invité. Un rêve éveillé pour celui que l'on surnomme la mascotte du virage.

Rayan 5 ans, mascotte du virage, réalise son rêve et rencontre Dimitri Payet 😍

⠀

Retrouvez la vidéo complète 👉 https://t.co/1O71ZUUL30pic.twitter.com/lB2c2DodK8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 30, 2019

Un jour inoubliable

Grand sourire, à peine timide il paraît plutôt à l'aise sur la vidéo postée par l'OM aux côtés de joueurs. En tenue de foot avec son nom floqué on le voit sur les images en train de taper dans la main de Kévin Strootman et faire quelques passes sur le terrain. Rayan reçoit ensuite aussi un maillot en cadeau, dédicacé par..un certain Dimitri Payet. La joie est immense quand l'attaquant pose avec lui pour une photo.