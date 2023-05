Rayan, l'adolescent grièvement blessé par balles chez lui à Amiens Nord, s'exprime pour la première fois

Un mois après, Rayan parle pour la première fois. Le 13 avril dernier, en pleine nuit, Rayan et son frère jumeau Sofiane, âgés de 16 ans, étaient pris pour cible dans la maison familiale d'Amiens Nord, rue Maurice Ravel, par des tireurs se faisant passer pour des policiers.

Sofiane est mort, Rayan est lui gravement blessé, touché à trois reprises. Il est sorti il y a une quinzaine de jours de l'hôpital. "C'est dur, je sais très bien que je récupèrerai mieux dans un endroit posé", confie l'adolescent, qui est aujourd'hui hébergé chez des amis de la famille.

Pas de solution de relogement "correcte"

"Je bouge sans arrêt. Pour moi, quelqu'un qui sort de l'hôpital doit être dans un endroit correct, un minimum, pour qu'il puisse reprendre correctement. Je suis en train de me dire que c'est mieux que j'y retourne." Rayan souffre encore de douleurs au niveau de l'estomac, porte encore une poche et une sonde. "Il y a cinq jours, mon infirmier m'a dit que ma plaie était en train de se rouvrir et qu'il fallait vite trouver quelque chose."

Après une réunion en préfecture, une proposition de relogement a été faite à la famille, dans une maison du docteur Robert Degouy. Une maison aux fenêtres barricadées pour éviter les squats et aux murs noircis par des feux de poubelles. "Quand je vois les images, je me dis que l'Etat n'a pas de cœur, qui peut dormir là bas ? Devant tout est brûlé."

"Une famille qui se sent délaissée"

La famille a donc refusé la proposition et est dans l'attente d'une solution. "On a une famille qui a été victime d'un drame horrible. On parle d'un assassinat en bande organisée et vous avez une famille qui se sent délaissée, qui ne comprend pas pourquoi, en tant que victime, elle n'a pas sa place dans cette société et pourquoi elle n'est pas considérée", poursuit Maître Houria Zanovello, l'avocate de la famille.

Les murs du logement proposé à la famille de Rayan sont noircis, conséquence d'un feu de détritus. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Vous arrivez dans ce petit quartier où vous voyez qu'il y a des déchets partout, qu'il y a un mur qui a été construit tout autour, un quartier où il y a des trafics de stupéfiants. Il y a de la prostitution, vraiment, c'est un taudis." Sur un pylône, des graffitis évoquent les tarifs. De nombreuses épaves de voitures empêchent la circulation correcte dans l'allée.

Les fenêtres du logement sont scellées pour éviter les squats, les compteurs à nu. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Vers un courrier adressé au préfet ?

"Aujourd'hui, nous sommes toujours en attente d'un appartement, T4, T5 qui existe parce que l'AMSOM Habitat a des logements vides, il y en a au moins trois ou quatre à ma connaissance et pour autant, on ne les met pas à la disposition de cette famille", continue l'avocate, qui indique vouloir adresser prochainement un courrier au préfet de la Somme. Contactée, la préfecture n'a pas souhaité faire de commentaires.

En attendant, Rayan s'accroche. "Je garde le moral. Ce n'est pas facile tous les jours, parfois j'ai envie d'abandonner, heureusement qu'il y a ma famille." Lors de son hospitalisation, il a pu suivre, à distance, depuis son téléphone, la marche organisée dans le quartier en hommage à son frère Sofiane. "Ça m'a touché, ça fait du bien au moral de voir qu'il y a beaucoup de monde derrière et que l'on n'est pas tout seuls."