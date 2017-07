Rayan, réfugié syrien à Rouen, veut apprendre le français

Ils sont migrants ou réfugiés à Rouen, Lybiens ou Syriens, chirurgien ou professeur, et les "Amigrants" veulent les aider. Ce collectif de citoyens rouennais constitué sur Internet les épaule dans leurs démarches, notamment l'apprentissage du français.

Un logement à trouver, un déménagement à effectuer, des vêtements pour dépanner, voilà un an et demi que le collectif rouennais des « Amigrants » s’organise pour venir en aide aux migrants ou aux réfugiés. Un coup de main qui passe aussi par l’apprentissage de la langue pour parvenir à s'insérer. C'est le cas de Violaine Le Naour, 36 ans, professeur de français en lycée, qui donne bénévolement des cours chez elle dans son appartement à Rouen.

Deux mots de français : "bonjour" et "salut"

Les cours de Violaine, c’est sur la table de la cuisine, avec le chat qui n’est pas loin. Parmi ses « élèves », il y a Rayan, 39 ans. Avant de fuir la guerre en Syrie, il était entraîneur de judo et professeur d’aérobic. « Quand je suis arrivé en novembre 2015, je ne connaissais que deux mots de français : bonjour et salut… » Durant ces 6 derniers mois, Rayan a vite progressé. Deux fois par semaine, durant une heure et demi, Violaine lui fait faire de la grammaire, des conjugaisons, des exercices de compréhension et de production orale et écrite.

"On mélange nos vies"

Si l’objectif du cours est de faire tomber la barrière de la langue, Violaine sent bien que le rendez-vous permet aussi aux réfugiés de se confier sur ce qu’ils ont vécu : « Quand on parlait du voyage avec une élève, on avait choisi ce thème-là, on parlait aussi de sa venue, par quel pays elle était passée, l’arrivée en France alors qu’elle était enceinte de huit mois. Oui, on dévie forcément, on mélange nos vies, d’ailleurs les cours se font chez moi ». Retourner en Syrie, Ryan ne l'exclut pas, mais plus tard, après la guerre. Lui se sent bien à Rouen et veut rapidement progresser en français. Son but : créer une association pour aider les réfugiés.