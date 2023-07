Raymonde, doyenne de Saint-Malo, fête ses 105 ans

Un anniversaire loin d'être habituel ce dimanche 23 juillet, à Saint-Malo. A la résidence Jean XXIII, où elle vit depuis 20 ans, Raymonde Provost fête ses 105 ans ! Sacré évènement dans cet Ehpad. Autour de la centenaire sont réunis résidents, personnels, familles, amis et même le maire de Saint-Malo Gilles Lurton. Tous impressionnés par la longévité de Raymonde, qui a encore toute sa tête, mais si désormais, c'est difficile pour elle de s'exprimer.

Pour ses 105 ans, Raymonde était bien entourée par sa famille, ce dimanche 23 juillet, à la résident Jean XXIII à Saint-Malo. © Radio France - Valentin Belleville

Des yeux rieurs et un sourire malicieux

A 105 ans, Raymonde n'entend quasiment plus, parle peu et ses yeux bleus sont fatigués. C'est sa famille et ses amis qui la racontent le mieux. "Elle a quitté Cancale à l'âge de 20 ans pour venir à Saint-Malo", raconte Liliale, sa fille. "Elle a accouché de moi, la première dans l'intramuros, rue Saint-Sauveur, poursuit cette femme de 82 ans. Ensuite elle a commencé à faire de la couture". En plus de la famille de Raymonde, des amies de sa fille sont présentes pour cet anniversaire exceptionnel :"Raymonde a confectionné la plupart de mes robes toute ma vie ! Ma première robe, ma robe de communion et mes robes de bal". Une autre amie de Liliale se souvient :"On est partie un jour se promener toutes les deux à Saint-Coulomb, on portait à cette époque des robes à la Bardot, amidonnées, sauf que la pluie est tombée... vous auriez vu dans quel état on est rentrées, s'amuse-t-elle, ça a fait beaucoup rire Raymonde, elle a toujours été de bonne humeur".

Une forte envie de vivre

Aujourd'hui, Raymonde en en fauteuil roulant et se trouve diminuée physiquement. Ces dernières années, elle a subit trois AIT, des accidents ischémiques transitoires qui sont souvent annonciateur d'un accident vasculaire cérébral. Récemment, elle a été contaminée par le Covid, sans complication particulière. "C'est quelqu'un qui a toujours eu de la force", se réjouit Liliale. Grâce à cette envie de vivre, Raymonde a vu grandir ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et même arrière-arrière-petits-enfants désormais. "C'est fou je vais avoir 33 ans, quand je raconte à quelqu'un que j'ai encore mon arrière-grand-mère de 105 ans c'est beau, c'est magnifique", raconte Mélissa, pleine d'émotion. Cette même arrière-petite-fille décrit Raymonde comme une oreille toujours attentive, très ouverte d'esprit et drôle :"Cela fait 20 ans que je l'entends dire 'c'est mon dernier Noël', je lui souhaite juste de s'endormir paisiblement, avec toute sa grande vie derrière elle".

Le secret de cette longévité ? Selon ses aides-soignants :"De la bonne humeur, du dynamisme et beaucoup d'humour, avec Raymonde on rigole énormément !"