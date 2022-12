RCFM, 40 ans au service de la Corse

Un anniversaire célébré, ce jeudi 1er décembre, avec les auditeurs tout au long d’une journée particulière sur notre antenne mais aussi au Théâtre municipal de Bastia, avec plusieurs rendez-vous et les témoignages de celles et ceux qui ont fait RCFM.

RCFM qui a donc vu le jour en 1982, dans la foulée du Riacquistu et dans un contexte fort de revendication identitaire. Le journaliste Pierre-Louis Alessandri a fait partie de la toute première équipe. Il se souvient de son premier journal...

« Je me souviens même que mon premier papier radio traitait d’une grève du tri, à La Poste en Corse, qui durait depuis, à l’époque, 2 ou 3 mois. Ça a été donc mon premier papier et je me souviens que nous étions tous les journalistes, Dominique Antoni, rédacteur en chef, et Jean-Louis Eyssartel, le directeur ».

Vous informer, l’ADN d’RCFM

Et d’ajouter : « Il y avait Noël Fantoni, il y avait Dominique Ferrandini, il avait Patrice Dionisi. Et moi, j’ai fait ce papier et en cabine technique, je me souviens, il y avait Jean-Marc Leccia et Jacques Bastianesi qui étaient venus assister au premier journal, donc je m’en souviens très bien. Hélas, on a omis de prendre une photo pour immortaliser tout ça, mais ma mémoire a bien enregistré cet événement qui était pour moi un événement important puisque je venais de la presse écrite ».

Vous informer a toujours été l’ADN d’RCFM. Notre façon d’apporter notre pierre à l’édifice dans le difficile exercice de la démocratie.

Retrouvez dans nos journaux du jour un retour sur les événements qui ont marqué l’actualité corse au cours des 40 ans écoulés.

France Bleu RCFM c’est aussi la langue corse, la musique, les artistes… La radio et la SACEM sont partenaires dans la promotion et le développement de la culture corse.

La SACEM, qui à travers les œuvres musicales diffusées par notre radio, reverse ensuite les droits perçus aux artistes. Ils sont environ 900 artistes corses, sociétaires à la SACEM, et qui ont perçu 1,9 million d'euros en 2019.

*« RCFM a un rôle excessivement important à double titre. En tant que diffuseur, elle permet la rémunération d’auteurs-compositeurs. Puisque, pour information, la SACEM met en place une répartition à la seconde pour les œuvres qui sont diffusées par RCFM »*explique Olivier Leroux, le directeur de l’antenne corse de la SACEM.

« La radio a créé un monde »

Par ailleurs, la radio contribue au rayonnement de ces créateurs sur les ondes, en les faisant connaître. Donc c'est un rôle tout à fait prépondérant et on sait que dans le cadre de votre programmation, vous avez ce souci de promouvoir l'ensemble des nouvelles créations des auteurs-compositeurs ».

Pour Jean-Paul Poletti, acteur phare de la chanson corse , « la radio a créé un monde, c’est-à-dire qu’on avait certes une proximité du public quand on faisait les concerts, mais on n’avait pas la proximité avec la Terre et avec tous ceux qui écoutent. Et la radio était là pour ça. La radio a grandi la famille, elle a fait même plus que l’agrandir. Elle a créé une autre famille. Et ça a été très important pour nous. C’était la porte ouverte sur toute la Corse et après la porte ouverte sur tout l’extérieur ».

70 chanteurs et musiciens sur scène

« L’album de l’Olympia a eu un succès énorme. Parce qu’il y avait la radio derrière et ça enchaîné, je dirais sur d’autres radios après ça, enchaîner sur tout le réseau national. C’est ça qui était bien, c’était que d’un seul coup, on n’a pas vu une fenêtre. RCFM, ça a été l’ouverture de 10 fenêtres, puis de 20 et de 100 », poursuit Jean-Paul Poletti.

Jean-Paul Poletti fait partie des 70 chanteurs et musiciens présents sur la scène du Théâtre municipal de Bastia le 1er décembre à 20h30 pour célébrer le quarantième anniversaire de France Bleu RCFM.

Un concert unique qui affiche complet mais qui pourra être réécouté sur les ondes les 9 et 31 décembre prochains, à 20 heures…