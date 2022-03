(Re)trouvailles : c'est parti pour la neuvième semaine de la petite enfance du 19 au 26 mars

La semaine de la petite enfance souhaite encourager les rencontres et la réflexion.

"L'enfance est le sol sur lequel nous marcherons toute notre vie", selon la romancière brésilienne Lya Luft. C'est pour cela que plusieurs municipalités ont organisé une série de rendez-vous consacrés aux touts petits et à leurs familles. "Après une succession de protocoles sanitaires contradictoires, nous devons continuer à être attentifs à la jeunesse et attentionnés avec nos aînés", assure le maire LR d'Anglet Claude Olive. Toute la semaine, la ville aux sept clochers propose du yoga en famille, de la lecture avec les touts petits, des spectacles de magie et des conférences. Christine Arsa, conseillère municipale angloy en charge de la petite enfance, a rappelé la forte volonté de la municipalité d'accompagner les familles.

Christine Arsa, conseillère municipale déléguée à la petite enfance à Anglet Copier

Comme à Anglet, les villes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz ont organisé différentes animations. La Semaine nationale de la petite enfance a trois objectifs :

- Favoriser l'éveil artistique et culturel des enfants à partir de 3 mois au travers d'ateliers pédagogiques

- Éclairer les parents sur les enjeux fondamentaux liés à cette période de la vie et les encourager dans leur rôle

- Valoriser le travail des professionnels de la petite enfance.