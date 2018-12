Réactions au discours du président dans la Loire : "des miettes" pour les Gilets Jaunes

Saint-Étienne, France

Un peu moins de treize minutes pour convaincre et répondre à la colère des "gilets jaunes". Alors que la mobilisation ne semble pas s'essouffler, Emmanuel Macron s'est "adressé à la Nation", hier dans une déclaration télévisée diffusée à 20 heures. Un discours seul face à la caméra, enregistré depuis l'Elysée.

Un discours suivi sur tous les ronds-points occupés de la Loire. Un discours qui est loin, très loin, d'avoir convaincu. La hausse de 100 euros du smic, annulation de la hausse de la CSG, et la prime de Noel sont résumés en deux mots par les Gilets Jaunes de la Loire et de la Haute-Loire : "des miettes"

Olivier, gilet jaune de Monthieu à Saint-Étienne n'a même pas regardé l'allocution du chef de l'état. Il fait partie des nombreux manifestants qui n'ont pas voulu accorder ces 13 minutes au chef de l'état. Il n'y croit plus. _"_Je ne crois plus en la République. Ce sont des miettes que nous devrons rendre plus tard On n’est pas venu chercher que de l’argent dans ce mouvement".

Rosy, une retraitée de la poste qui campe à Monthieu depuis des jours à déjà fait les comptes. "Je vais gagner 3 euros sur la CSG et mon mari 17 euros… Donc 20 euros… Ce sont des miettes. Ce n’est rien. Emmanuel Macron, il est coincé dans son château. Ça fait trois semaines que nous sommes sur les ronds-points et il n’a pas prononcé le mot de Gilets Jaunes. Moi je suis encore là à Noel. "