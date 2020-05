Déconfinement dans l'Yonne : "on va enfin pouvoir voir notre petite-fille née en avril !"

Voilà qui va redonner le sourire aux professionnels du tourisme, la limite de circulation de cent kilomètres autour de son domicile est supprimée à partir du 2 juin 2020. Le premier ministre Edouard Philippe l'a annoncé ce jeudi, "les résultats sont bons sur le plan sanitaires, la règle sera désormais celle de la liberté".

Les familles vont pouvoir se retrouver

Ce retour à la liberté de circulation va être vécu comme une libération pour bon nombre de grands-parents, comme Claudine à Joigny qui va enfin pouvoir découvrir la petite dernière de la famille à Dijon. "Nous avons une petite-fille née en avril que nous n'avons pas encore pu voir. Direction Dijon ! Je suis super contente de pouvoir la connaître, il était temps. Quelle bonne nouvelle".

"notre petite-fille est née au mois d'avril, on n'a pas encore pu la voir" - Claudine, à Joigny dans l'Yonne Copier

Le retour des spectacles

Les salles de spectacle et théâtres vont pouvoir rouvrir au mois de juin. Voilà le signe positif qu’attendait le monde de la culture. Mais l’effet ne sera pas forcément immédiat dans l’Yonne. Par exemple à Sens, le théâtre municipal n’avait plus qu’un concert programmé début juin avant la fin de sa saison. L’adjointe à la culture, véronique Frantz accueille quand-même la nouvelle avec le sourire. "C'est une excellente nouvelle même si c'est la fin de saison pour nous. On aurait trop de difficultés à nous retourner par rapport aux artistes. On n'écarte pas les manifestations théâtrales pour cet été, mais peut-être dans d'autres lieux que le théâtre, qui rouvrirait ses portes en septembre, comme d'habitude"