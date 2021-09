La vidéo d'Emmanuel Macron rendant hommage à Samuel Paty après avoir relevé le défi de McFly et Carlito divise

C'est une vidéo d'Emmanuel Macron qui suscite de vives réactions dans le milieu politique et de l'enseignement, mais a atteint sa cible des jeunes. Le chef de l'Etat s'est filmé avec un portrait de McFly et Carlito, relevant un défi lancé par les youtubeurs, tout en rendant hommage à Samuel Paty.

Emmanuel Macron a rendu hommage à Samuel Paty et montré la photo des youtubeurs McFly et Carlito dans une vidéo sur la rentrée

La vidéo a suscité de vives réactions dans le monde politique et dans le milieu enseignant. Emmanuel Macron s'est filmé ce jeudi, souhaitant une bonne rentrée aux élèves. Le chef de l'Etat en a profité pour tenir son pari avec les youtubeurs McFly et Carlito : il s'était engagé, lors d'un concours d'anecdotes en mai dernier, à montrer leur portrait lors d'un discours officiel. "Cette rentrée se fait avec le virus qui continue de circuler. Face au virus, il y a les fameux gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito", a-t-il dit en montrant un cadre avec les deux youtubeurs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Emmanuel Macron a ensuite évoqué le protocole sanitaire pour la rentrée scolaire, avant d'adresser "une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty", enseignant assassiné en octobre dernier pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Un mélange des genres pour certains, vivement critiqué.

Indignation chez les enseignants et le monde politique

La vidéo a suscité de très vives réactions sur Twitter, de nombreux responsables politiques de droite notamment pointant du doigt "l'indécence" du Président de la République. "Rendre hommage à Samuel Paty victime du terrorisme islamiste tout en relevant un défi de Mc Fly et Carlito, ce n'est pas qu'une erreur de communication, c'est de l'indécence", a tweeté la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. La présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, estime de son côté que "les mots manquent pour qualifier ce niveau d’indécence et d’irrespect".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Du côté des enseignants, c'est aussi un tollé. "Nous souhaiter une bonne rentrée avec un hommage à Samuel Paty tout en tenant le portrait de McFly et Carlito dans ses mains, je trouve ça monstrueux", a réagi le président du Syndicat des personnels de l'Education Nationale, Jean-Rémi Girard.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plébiscité sur TikTok et Instagram

La vidéo a pourtant trouvé son public sur les plateformes TikTok et Instagram, avec des réactions bien plus sensibles au clin d'oeil adressé par le chef de l'Etat à McFly et Carlito. Ce vendredi matin, elle comptabilisait plus de 4 millions de vues et 500.000 "j'aime" sur TikTok, avec très peu de critiques. "Enfin macfly et carlito sont là", "on l'attendait tous !", "qui aurait cru McFly et Carlito sous cadre, qui plus est présidentiel", peut-on lire parmi les 28.000 commentaires.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Même tendance sur Instagram, réseau social également prisé des jeunes. Pour un message qui s'adressait avant tout à eux, le chef de l'Etat semble avoir touché sa cible.