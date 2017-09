Réalité augmentée et tablettes tactiles au Mémorial des déportés de la Mayenne

Le Mémorial des déportés de la Mayenne se visite désormais une tablette à la main. Une application vient enrichir les expositions du musée de contenus numériques animés.

C'est une nouveauté numérique qui arrive à partir de ce samedi 30 septembre au Mémorial des déportés à Mayenne. Le principe est celui de Pokémon Go, pour ceux qui se souviennent de ce phénomène qui a frappé la France à l'été 2016 : il s'agit de faire apparaître du contenu numérique dans la réalité, à travers le prisme d'un téléphone, ou ici, d'une tablette.

Exemple de réalité augmentée au Mémorial des déportés - Mémorial des déportés

Cette application, c'est le fruit de très longues heures de travail pour les trois étudiants mayennais qui l'ont imaginée. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec le Mémorial, bien sûr, pour choisir les animations, modéliser les objets et les personnages, les animer, etc...

Le Mémorial a été demandeur, dans ce projet. "Au Mémorial aujourd'hui, on a des cartes, on a des chronologies, des objets qui présentent la déportation, une exposition permanente, décrit Élodie Mahot, guide-animatrice, mais en terme d'interactivité, de réalité augmentée, nous n'avons rien et on sentait un manque." Il faut dire que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tous les apports du numérique finalement, se développent fortement dans les musées. Évidemment pas pour remplacer les collections, mais pour les compléter, pour accrocher le visiteur aussi.

Toutes les informations sur le site du Mémorial des Déportés, situé à Mayenne au 23 rue Ambroise de Loré.