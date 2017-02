Réauté Chocolat se lance dans la voile

Après Actual et V and B, une nouvelle entreprise mayennaise se lance dans la voile. Il s'agit de l'entreprise castrogontérienne Réauté Chocolat.

Le chocolatier s'est associé au skipper nantais Armel Tripon et a acheté un trimaran. Un multi 50 qui n'est autre que l'ancien bateau Actual, celui qui avait gagné la Transat Jacques Vabre 2011. Il s'agit d'un trimaran de 15 mètres de long construit en 2009. Le premier gros objectif sportif, c'est justement la prochaine édition de la Jacques Vabre. Tout un programme de courses ensuite qui conduiront Armel Tripon et son bateau jusqu'à la Route du Rhum 2018.

Pour Réauté Chocolat, la voile est un vecteur de communication qui correspond très bien aux valeurs de l'entreprise qui cherche à gagner en notoriété. Pour le directeur marketing de Réauté, Bruno Demézet "nous avons la volonté de développer la notoriété de la marque. Nous cherchions un nouvel axe de communication qui puisse répondre à nos ambitions et avec les mêmes valeurs que celle de l'entreprise. Nous sommes dans le chocolat, donc il y a une notion de passion, il y a le goût de l'aventure. Nous trouvions que ce projet autour de la voile y répondait bien. L'idée c'est de développer notre marque auprès du grand public. Et c'est aussi un projet sportif humain autour duquel on va essayer de fédérer tous les acteurs qui tournent autour de la marque, que ce soient les clients, les salariés, les magasins, les franchisés qui font partie du réseau."