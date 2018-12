Recensement 2016 : l'Hérault parmi les départements ou la population augmente le plus

Selon les chiffres du recensement réalisé par l'INSEE en 2016, le département de l'Hérault, avec 1.132.481 habitants, est désormais le 18ème département français sur le plan démographique. Mais surtout l'un des 13 départements du territoire ou la population augmente le plus.

Il est assez logique que l'Hérault, 2ème département le plus dynamique d'Occitanie après la Haute-Garonne, fasse aujourd'hui partie des départements français ou la population a le plus augmenté entre 2011 et 2016.

Car la nouvelle grande région elle, née de la fusion du Languedoc Roussillon et de Midi Pyrénées, pointe quand à elle à la 5ème place des régions les plus peuplées du pays, derrière l'Ile de France, Auvergne/Rhone Alpes, les Hauts de France et la Nouvelle Aquitaine.

L'Hérault poursuit donc sa progression démographique et comptait, en 2016, 1 million 132.481 habitants très exactement.

Une hausse démographique qui s'observe en priorité dans ses principales villes: Montpellier mais aussi Béziers.

La deuxième ville du département regagne en effet des habitants après en avoir longtemps perdu. Presque 78.000 habitants en 2016, c'est environ 5000 de plus en 5 ans. Béziers retrouve des couleurs !

C'est d'ailleurs la seule commune de l'ouest de l'Hérault a être véritablement dans ce cas car Pezenas, Lodève, Bédarieux ou encore St Pons de Thomière continuent d'en perdre.

La démographie héraultaise progresse surtout de manière significative grâce aux villes de l'est et du sud.

A commencer bien sûr par Montpellier: plus de 286.098 habitants et 600.000 pour toute l'aire urbaine.

Ca augmente aussi beaucoup dans les communes du nord de la métropole: Castelnau-le-Lez gagne presque 3000 habitants en 5 ans (19.605 habitants). Et ça explose à Grabels, une commune plus petite, mais qui en gagne presque 2000 (8374 habitants).

Enfin sur le littoral, le soleil et la mer continuent évidemment d'attirer: la population augmente à Agde (28.120) et à Mauguio (17.302). C'est stable à Sète (44.271) et cela augmente légèrement à Lunel (26.253).

Enfin à Celles, la plus petite commune de l'Hérault, et bien çà grimpe aussi. Le nombre d'habitants est passé de 26 en 2011 à 35 en 2016 ! Sans doute grâce à la présence toute proche du lac du Salagou...