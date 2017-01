Recensement 2017 : 270 communes concernées en Auvergne

Des chiffres aujourd'hui pour construire demain. L'INSEE -l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques- lance ce jeudi 19 janvier un nouveau recensement de la population. En Auvergne, 270 communes sont concernées et 571 agents recenseurs mobilisés.

Chaque année, l'INSEE lance une vaste collecte de données pour connaitre la population officielle de chaque commune. L'opération débute ce jeudi 19 janvier et s'achèvera le 18 février pour les communes de moins de 10 000 habitants en France métropolitaine, le 25 février pour celles qui en comptent plus 10 000. En Auvergne, ce sont 270 communes qui sont impliquées.

Le recensement, mode d'emploi

Tout le monde n'est pas recensé chaque année. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les cinq ans. Dans les autres, c'est tous les ans, sur un échantillon de 8 % de la population. Pour mener à bien cette opération, les mairies recrutent des agents recenseurs. On en compte 571 en Auvergne, tous équipés d'une carte tricolore qui permet de les identifier. C'est l'un d'entre eux qui passera chez vous ! Quelques jours avant sa visite, il aura déposé un document d'information dans votre boite aux lettres ou une affiche dans le hall de votre d'immeuble.

Questionnaire papier ou questionnaire Internet ?

Le jour de sa visite chez vous, l'agent recenseur vous remet un formulaire papier que vous pouvez prendre le temps de remplir, avant de le rendre aux même agent qui passera le récupérer quelques jours plus tard. Mais il existe une autre méthode, en ligne. Elle est plus simple, plus rapide et plus écologique. L'agent recenseur vous donne un code personnel pour accéder au site www.le-recensement-et-moi.fr et là, vous suivez chaque étape du questionnaire, avant de le valider. Tout doit être bouclé en huit minutes assure Laurent Douche, en charge de la collecte INSEE dans les quatre départements auvergnats. Dans la région Auvergne-Rhône Alpes, la formule marche bien : 43 % de réponses sur Internet, contre 39 % au plan national. 31 tonnes de papier ont été économisées en France !

A quoi sert le recensement ?

Connaitre précisément la population de chaque commune permet aux pouvoirs publics d'anticiper les aménagements et les équipements collectifs en matière d'éducation, de transport ou de santé. Plus une commune est peuplée, plus la participation de l'Etat à son budget sera importante. Répondre à une enquête de l'INSEE est donc un acte civique, utile à la collectivité.