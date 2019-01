Recensement 2019 - Jusqu'où va aller Panazol ?

Panazol, France

C'est ce jeudi que débute la vague 2019 du recensement de la population. Vous êtes peut-être concernés, car le recensement est désormais constant mais tournant, il se fait chaque année sur une partie de la population. En Haute-Vienne, la dernière livraison de l'Insee montre que le département de la Haute-Vienne a perdu environ 1000 habitants, entre 2011 et 2016. A elle seule, Limoges en a perdu 5000, au profit le plus souvent des communes périphériques, comme Condat, Couzeix, Verneuil... Et Panazol, où la progression est très spectaculaire. La ville compte désormais près de 11.000 habitants : c'est la ville de Haute-Vienne qui a le plus gagné d'habitants ces cinq dernières années, pratiquement une centaine par an ! "Il y a tout ici" expliquent des panazolais rencontrés au hasard dans la rue : "bureaux de tabac, boulangeries, médecins, pharmaciens, tout ce qu'il faut sous la main, sans avoir à faire des kilomètres et des kilomètres", expliquent-ils.

On est à la fois à la ville et à la campagne - Jean-Pierre, habitant de Panazol

Le calme en plus. "On est venus à Panazol pour passer notre retraite et on s'y est trouvés très bien", explique Jean-Pierre et Nicole, panazolais depuis quelques années. "C'est vrai qu'on a ici toutes les commodités, ça nous a plu pour ça" poursuit Nicole, tandis que Jean-Pierre explique qu'ils sont "à la fois à la ville et à la campagne. On sort facilement, on est tout de suite à la campagne, et puis on n'est pas loin de Limoges donc on est tout de suite à la ville. C'est un bon compromis", conclut-il.

Un bon compromis qui a nécessité des investissements de la commune, car il faut un niveau de service et d'équipement à la hauteur de ces nouvelles populations. Mais le Maire, Jean-Paul Duret sait bien que ce n'est pas extensible à l'infini. "Dans notre nouveau plan local d'urbanisme (PLU), nous avons posé une limite qui est à environ 12.500 habitants à l'horizon 2025" explique-t-il. "Jusqu'à ce point là, les infrastructures tiendront, après il faudrait sûrement envisager de nouveaux investissements" précise-t-il à France Bleu Limousin, en indiquant que jusqu'ici les rentrées fiscales ont permis de financer les investissements. L'avenir est plus incertain, compte tenu de l'ensemble des réformes à venir. En tous cas aujourd'hui, Panazol dispute à St Junien la place de deuxième ville du département en nombre d'habitants.