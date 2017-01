Recensement : 368 communes du Nord Pas de Calais concernées

C'est le jeudi 19 janvier que débutera officiellement la nouvelle campagne de recensement menée par l'Insee. Elle concerne cette année 368 communes du Nord Pas de Calais soit 575.000 personnes.

Près de 1.400 agents recenseurs vont être mobilisés dans tout le Nord-Pas-de-Calais pour la nouvelle campagne de recensement menée par l'Insee à partir du jeudi 19 janvier. Le recensement se fait désormais par tranches: cette fois ce sont 368 communes de la région qui vont être recensées, soit environ un quart de la population de la région.

La campagne va durer un mois. Toutes les personnes qui doivent être recensées en ont été averties par courrier. Elles vont toutes recevoir la visite d'un agent recenseur mais elles pourront décider de lui répondre directement ou de répondre au questionnaire sur internet. Les questionnaires sont anonymes.

Le recensement est obligatoire, il sert à connaître notamment le nombre d'habitants et à prévoir les implantations clefs dans les villes: celles des écoles, des transports en commun mais aussi par exemple des pharmacies, dont les ouvertures sont faites en fonction du nombre d'habitants par secteur.

L'Insee vient par ailleurs de confirmer les chiffres nationaux: au 1er janvier 2017, la France compte 66.900.000 habitants. Avec plus de 6 millions d'habitants, les Hauts-de-France est la troisième région la plus peuplée de France, derrière l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes (chiffres de 2014). Dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, on compte un peu plus de 4 millions d'habitants.