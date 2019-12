Recensement : 408 habitants de plus dans le Poitou

Poitiers, France

Châtellerault figure en queue de peloton en ce qui concerne le nombre d'habitants dans le Poitou, la Vienne et les Deux-Sèvres totalisant 821 501 habitants. Commune par commune, les évolutions là aussi restent très faibles. La plus grosse progression, on la trouve à Yversay, village de la Vienne qui a vu le nombre de ses habitants grimper de plus de 7% ce qui permet à la commune de franchir haut la main les 500 âmes (529 pour être précis).

Vivonne, la commune la plus attractive

Ailleurs, les hausses sont toutes largement inférieures. Mais en nombre d'habitants supplémentaires, c'est Vivonne qui a séduit le plus de nouveaux citoyens : près de 150 habitants supplémentaires. C'est plus que Poitiers qui en gagne 110 et que Niort qui n'en gagne aucun selon les chiffres de l'INSEE.

Châtellerault en queue de peloton du Poitou

A l'inverse, Châtellerault fait partie des communes qui sur Vienne et Deux-Sèvres ont perdu le plus d'habitant. 300 de moins. Suit Thouars qui en a perdu un peu moins de 100. Enfin, notez que le plus petit village du Poitou reste Puy-Hardy avec 61 habitants, deux de plus tout de même qu'en 2016.

Notez que ces chiffres publiées par l'Insee serviront de référence pour l'année 2020 notamment pour le versement pour les communes des dotations financières de l'état attribuées en fonction du nombre d'habitants.