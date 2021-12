Recensement : 479 979 habitants dans les Pyrénées-Orientales en 2019, le département séduit toujours

Notre département attire de nouveaux arrivants mais à un rythme moins soutenu qu'autour des années 2000-2010. C'est ce qu'il ressort du dernier recensement légal publié par l'Insee mercredi 29 décembre. En 2019 nous étions 479 979. Entre 2013 et 2019, les P-O ont accueilli 17 274 habitants en plus.

Perpignan, Canet, Saint-Estève ou Collioure en recul démographique

Durant la période du dernier recensement de l'institut national de la statistique et des études économiques, la population des Pyrénées-Orientales s'est accrue au rythme de 0,6 % par an. C'est un peu moins que lors du précédent comptage (2008-2013) où la croissance était de 0.9%. Et cela s'explique en partie par la natalité. Dans des villes comme Canet, Saint-Estève ou Perpignan on a fait moins d'enfants entre 2013 et 2019, le solde naturel est déficitaire et a freiné la croissance démographique. Dans le même temps, le solde migratoire entre les partants et les nouveaux arrivants a diminué. Collioure a perdu + de 20% de sa population.

Le classement démographique 2019 - Insee

Perpignan a perdu un peu plus de 1600 habitants en 6 ans

Nous restons quand même le 4e département le plus peuplé de la région derrière la Haute-Garonne (1 400 039 habitants), l'Hérault (1 175 623) et le Gard (748 437) mais contrairement à nos voisins d'Occitanie, chez nous, la ville centre est moins attractive. Là où Montpellier ou Toulouse gagnent plus de 1,5% de citadins chaque année, Perpignan en perd 0.2%, soit un peu plus de 1600 habitants en 6 ans. Ce n'est pas un effondrement mais une tendance de fond : ici, on choisit de s'installer en deuxième couronne de la communauté d'agglomération comme à Saint-Laurent de la Salanque, la ville qui a le plus grossi sur la période mesurée : près de 2% par an.

L'évolution démographique dans les P-O entre 2013 et 2019. - Insee

Autre point notable : la population se concentre pour près de la moitié autour de Perpignan et le long de la nationale 116 jusqu'à Prades. Des communes comme Néfiach ou Marquixanes ont gagné jusqu'à 5% d'habitants. Et Prades voit sa population repartir à la hausse, tout comme Banyuls-sur-mer , la cité de Maillol après avoir connu des années de déclin séduit à nouveau.

Le recensement de l'Insee s'arrête avant la pandémie de Covid, il faudra donc attendre la prochaine étude dont le démarrage a été retardé par la pandémie pour savoir combien de Parisiens ou d'habitants de grandes villes sont arrivés chez nous depuis la crise.