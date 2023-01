Recensement à Limoges : les agents recenseurs sont sur le pont

Le recensement a commencé. Si cette opération s'effectue tous les cinq ans dans les communes de moins de 10.000 habitants. Dans les grandes villes, c'est tous les ans. À cette occasion, 8% de la population est tirée au sort. Cette année, à Limoges, 28 agents recenseurs sonneront de porte en porte pour distribuer les questionnaires du recensement.

Eric fait partie de ces agents recenseurs. Il est employé de mairie au service funéraire, il recense en dehors de ces horaires de travail : "Ça me permet de faire autre chose, de voir une autre clientèle." Ce jour-là, il doit sonner aux 24 appartements de cet immeuble rue François Chénieux.

Cela fait maintenant six ans qu'Eric est un agent recenseur. Il s'occupe du même quartier et pour lui le recensement, ça commence bien avant de frapper aux portes : "J'ai fait une visite de repérage, j'ai laissé un mot dans toutes les boîtes aux lettres et j'ai mis une affiche sur la porte pour prévenir les habitants." Une visite essentielle : "J'avais 17 appartements de prévus sur ma feuille, ça m'a permis de voir qu'il y en a six de plus à faire."

Des visites qui se passent bien

En six ans de recensement, Eric n'a jamais été victime d'agression. Juste des habitants récalcitrants : "Les gens pensent que ça va servir aux impôts. Mais c'est pour connaître les besoins collectifs, pour savoir s'il y a besoin d'une nouvelle crèche par exemple. Je leur rappelle que c'est obligatoire de répondre."

Parfois, il est un véritable lien social pour les personnes les plus isolées : "Des fois ont reste un petit peu pour aider à remplir le questionnaire. Ce sont eux qui répondent et qui écrivent, on n'a pas le droit de répondre à leur place. Ça leur fait une présence et ils demandent de repasser" confie Eric.

À Limoges, le recensement se poursuit jusqu'au 25 février. Il est totalement gratuit et pour éviter les démarchages abusifs, les agents recenseurs sont mis d'une carte officielle. Leurs portraits sont disponibles sur le site de la ville de Limoges .