Recensement dans la Manche : combien d'habitants compte votre commune ?

Au 1er janvier 2020, la Manche comptait 495.093 habitants selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Elle a perdu un peu plus de 5.400 habitants entre 2014 et 2020, soit une baisse de 0,2% par an en moyenne. Quatrième département normand le plus peuplé, la Manche se classe au 52e rang national.

Ce qui caractérise la Manche des autres territoires normands, c'est son solde naturel (la différence entre le nombre de naissances et de décès sur une année) qui est négatif : -0,2% par an. L'Insee y voit le signe d'un "vieillissement de la population plus avancé". Le solde migratoire (le rapport entre les personnes entrées et sorties du département) est quant à lui nul : l'institut indique que "seul le Calvados fait mieux sur ce point en Normandie".

Cherbourg-en-Cotentin rassemble 15% de la population manchoise

Plus de 15% des Manchois résident à Cherbourg-en-Cotentin. La quatrième ville de Normandie comptait 77.789 habitants au 1er janvier 2020, soit 3.170 âmes en moins en six ans. En moyenne, la population cherbourgeoise a baissé de 0,7% par an depuis 2014, soit 528 habitants de moins chaque année. Une tendance qui s'amplifie un peu : déjà entre 2009 et 2014, Cherbourg-en-Cotentin perdait 0,6% de sa population en moyenne tous les ans. L'Insee y voit un effet le double effet d'un solde migratoire (-0,6% par an) et d'un solde naturel légèrement négatifs (-0,1% chaque année).

Même constat à Saint-Lô qui voit sa population diminuer : la cité préfectorale de la Manche a perdu 37 habitants par an en moyenne entre 2014 et 2020. Avec 19.206 habitants, Saint-Lô arrive au seizième rang des villes normandes. la plus petite communes de la Manche, Taillepied, voit sa population passer de 26 à... 16 habitants. "les plus fortes baisses démographiques du département sont concentrées au nord-est du Cotentin", indique l'Insee, citant les exemples de Réville (1.014 habitants, -20 habitants/an entre 2014 et 2020) et Saint-Vaast-La-Hougue (1.700 habitants, -29 habitants/an entre 2014 et 2020).

Au contraire, plusieurs villes périphériques voient leur population croître entre 2014 et 2020. Aux environs de Cherbourg-en-Cotentin, Sideville passe de 621 à 807 habitants (+4,5%, soit +31 habitants/an) et Tollevast compte désormais 1.596 habitants contre 1.384 en 2014 (+2,4%, soit +35 habitants/an).

L'évolution commune par commune entre 2014 et 2020

