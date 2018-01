Dijon, France

Le solde naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Jusqu'à l'année 2015, ce solde était positif en Bourgogne-Franche-Comté. Mais depuis deux ans, ce solde s'est inversé. Cela signifie qu'il y a davantage de décès que de naissances dans la région. Cela s'explique en partie par le vieillissement de la population, c'est à dire, que le nombre de femmes en âge de procréer diminue mais aussi par une baisse du taux de fécondité. Depuis trois ans, ce taux diminue. Il est en 2017 de 1,88 enfant en moyenne par femme.

Plus d'habitants en Côte-d'Or

Malgré cette tendance à la baisse en Bourgogne-Franche-Comté, la Côte-d'Or voit sa population augmenter entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2017: le département enregistre une hausse de 2653 habitants. La Côte-d'Or se distingue par un solde migratoire positif, c'est à dire qu'il y a davantage de personnes qui s'installent que de personnes qui quittent la Côte-d'Or.

La Saône et Loire et la Nièvre, les mauvais élèves

Contrairement à la Côte-d'Or, la Saône et Loire et la Nièvre perdent des habitants. En Saône et Loire, l'excédent migratoire observé depuis plusieurs années ne suffit pas à compenser le solde naturel négatif. La Saône et Loire perd 1308 habitants entre 2015 et 2016. Dans la Nièvre, où les personnes âgées de 60 ans et plus représentent plus du tiers de la population, on a perdu 3 747 habitants. C'est l'un des départements de France où la baisse démographique est la plus forte.

Au final, avec le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté est la seule région de France a perdre des habitants. Partout ailleurs, la population stagne ou augmente. Au 1 er janvier 2018, la Bourgogne-Franche-Comté affiche une population de 2 817 200 habitants dont 535 800 en Côte-d'Or.