Saint-Chamond, France

Le département de la Loire a gagné 10.400 habitants en cinq ans. ll comptait exactement 759.411 habitants en 2015, selon les chiffres du recensement publiés mercredi par l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes.

Saint-Chamond compte 39 habitants de plus que Roanne

L'un des principaux changements dans la Loire, c'est que Roanne -avec 84. 831 habitants - n'est plus la deuxième ville du département. Elle est doublée par Saint-Chamond, à 39 habitants près. Saint-Étienne stagne avec 171.057 habitants. Parmi les principales communes du département, Saint-Just-Saint-Rambert voit sa population augmenter d'un peu plus de 1% sur cinq ans, soit presque 800 habitants de plus. La plus petite commune de la Loire, c'est La Chambonie, avec 45 habitants.

La Haute-Loire aussi voit sa population augmenter

La Haute-Loire aussi est un peu plus peuplée qu'en 2010. Avec 227.034 habitants, soit 3.000 de plus sur cinq ans. La population stagne ou augmente un peu dans les principales communes altiligériennes. Une hausse assez marquée à Aurec-sur-Loire, qui a gagné 500 habitants en cinq ans et passe le seuil des 6.000 administrés. Le Vernet est la plus petite commune de Haute-Loire, elle comptait 22 habitants en 2015.