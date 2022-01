Recensement de la population : Tulle est la seule grande ville limousine qui a gagné des habitants

Les trois départements limousins perdent des habitants. C'est le constat du dernier recensement que vient de publier l'INSEE. Il porte sur la période 2013/2019. La plupart des grandes villes en perdent également comme Limoges, Brive, Ussel, Saint-Junien, Malemort, Guéret. Une seule exception notable toutefois : Tulle.

La revanche tulliste

Tulle a gagné 489 habitants en 6 ans. Une tendance à la hausse "observée depuis 3 ans" précise le maire Bernard Combes qui y voit le fruit de la politique d'attractivité que mène sa municipalité notamment avec la création du pôle de santé municipal ou encore le pôle universitaire. C'est aussi pour lui comme une petite revanche : "Toutes celles et tous ceux qui entonnent assez facilement le couplet du déclin de Tulle vont devoir changer de disque". Surtout que Bernard Combes voit cette tendance perdurer. "Je vois les évolutions chez les notaires, dans les agences immobilières où _on a encore cette année des records de vente"_.

Des Marseillais à Seilhac

D'où le défi qui attend maintenant la municipalité de Tulle : proposer assez d'appartements et de maisons aux candidats à l'installation. C'est la condition du succès. C'est sur l'offre de logements justement que Seilhac, non loin de Tulle, a aussi bâti son attractivité. La commune a également gagné des habitants en 6 ans, 79 de plus, en partie grâce selon son maire Marc Géraudie au développement de lotissements et aux facilités de construction de maisons individuelles. La commune idéalement située au carrefour des deux autoroutes corréziennes a même attiré ces dernières années des nouveaux habitants, plusieurs familles, venus de Marseille.