Recensement en Ile-de-France : Paris perd des habitants, la région en gagne

C'est une tendance de fond qui apparait dans le résultat du recensement de la population effectué par l'Insee (L'Institut national de la statistique et des études économiques). Entre 2014 et 2020, Les Parisiens et Parisiennes sont partis en nombre, et de manière régulière, de la capitale. Ce sont pas moins de 12 400 habitants en moyenne par an, qui ont quitté Paris.

ⓘ Publicité

Le prix de l'immobilier, raison principale des départs

"Les raisons sont toujours les mêmes depuis plusieurs années, à savoir une offre qui est limitée au regard de la demande, le prix de l'immobilier qui est très élevé", analyse Mustapha Touahir, est directeur régionale adjoint de l'Insee Île-de-France, pour France Bleu Paris. "Ce qu'on observe, ce sont des départs anticipés, avant même l'arrivée du premier enfant pour les jeunes couples. Avant, ils avaient leur enfant ici et partait un peu plus tard dans leurs parcours de vie, Aujourd'hui, la situation est en train de changer."

Paris au début des années 2000 comptait environ 3 millions d'habitants, il y en a désormais un peu moins de 2,1 millions, "c'est une baisse très longue", ajoute le directeur régionale Ile-de-France de l'Insee.

La Seine-Saint-Denis en plein boom

Des départs de Paris qui contrastent avec la région Ile-de-France. Elle gagne sur la période en moyenne 40 700 habitants par an. Cela représente une toute petite hausse de 0,3 %, identique à celle sur le territoire national.

Une augmentation est dû exclusivement à ce que l'on appelle l'accroissement naturel, c'est à dire qu'il y a eu plus de naissance que de décès. l'Ile-de-France est une des territoires à la démographie la plus jeune, avec des départements très dynamiques. Par exemple la Seine-Saint-Denis a vu sur ces six dernières années, un accroissement en moyenne de 0,9% par an de sa population. "C'est une hausse importante et qui tient à sa population. La Seine-Saint-Denis, sur certains indicateurs, est le département le plus jeune de France", complète Mustapha Touahir.