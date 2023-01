Recensement en Indre-et-Loire : l'impression de "se sentir utile" pour les agents recenseurs

Dominique est rompue à l'exercice. C'est la quatrième fois qu'elle participe au recensement à Joué-lès-Tours. L'occasion pour cette ancienne assistance commerciale d'un grand groupe industriel de retrouver quelques vieux réflexes. "Ce que j'aimais dans mon travail, c'était le contact humain et je le retrouve en faisant ça".

À 69 ans, elle fait partie des sept agents recenseurs de la deuxième ville du département qui, du 19 janvier au 25 février, vont frapper à la porte d'environ 1.500 logements - soit 8% de la commune. "Moi, j'ai 222 logements à recenser, ça demande un peu d'organisation. La mairie nous a affilié un secteur, avec le nom des rues et un plan. Mais en amont, je suis allé faire du repérage en prévenant les gens, quand ils étaient là, que j'allais passer." Ce qui lui fait gagner du temps. "L'an dernier, j'avais terminé avec 15 jours d'avance, car j'ai été efficace."

"C'est important pour une commune de savoir combien il y a d'habitants et quelle est la démographie"

Quand les habitants sont absents, Dominique laisse un petit mot dans la boîte aux lettres avec toutes les indications pour effectuer les démarches en ligne. Sinon, elle repassera. Et quand ils sont là, elle s'arrête 10 ou 15 minutes pour remplir les formulaires avec eux. Type de logement, âge, profession, situation personnelle, rien de bien sorcier. Mais c'est une tâche vitale, selon elle. "J'ai l'impression de me sentir utile, quelque part. Car c'est important pour une commune de savoir combien il y a d'habitants et quelle est la démographie. Si la population est vieillissante, ça permet à la ville de créer des foyers pour retraités ou à l'inverse, si elle est de plus en plus jeune, de créer des crèches ou des classes dans les écoles. C'est intéressant."

Et c'est aussi pour Dominique l'occasion de faire de belles rencontres. "L'an dernier, je suis passé chez des retraités qui avaient invité des amis autour d'une galette des rois. Ils m'ont proposé de rester pour en manger un bout avec eux, je ne pouvais pas car j'avais d'autres maisons à voir mais j'ai trouvé ça sympa. On m'a aussi proposé de prendre le thé dans un appartement du quartier de la Rabière. Vous savez, on dit souvent qu'on est dans un monde un peu personnel, voire égoïste, mais depuis que je fais le recensement, je suis agréablement surprise. Je trouve les gens gentils."

57 communes d'Indre-et-Loire concernées

Pour ces cinq semaines de "travail", Dominique sera rémunérée un peu plus de 7 euros l'enquête. Ce qui lui fera, à l'arrivée, un peu plus que le Smic. Un bon complément de retraite qu'elle se voit faire encore quelques temps.

Hormis Joué-lès-Tours, 56 autres communes du département sont concernées par le recensement, en 2023. Au total, 41.688 logements seront recensés cet hiver par 166 agents comme Dominique.