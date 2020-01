Recensement : familles recomposées ou homoparentales, l'Insee s'adapte aux évolutions de la société

Normandie, France

Depuis 2018, l'enquête annuelle de recensement de la population comprend des questions plus détaillées sur les relations entre les habitants du logement, notamment sur les liens familiaux. C'est ce qui permet à l'Insee de publier ce mardi 14 janvier 2020 en Normandie les résultats d'une étude sur les familles recomposées. En résumé, on retiendra que sur 100 enfants, 12 vivent en famille recomposée, 20 dans une famille monoparentale et 68 dans une famille dite "traditionnelle". Autrement dit, en Normandie, 10% des familles sont recomposées c'est-à-dire un couple de parents et au moins un enfant mineur né d'une précédent union. Dans la région, l'Eure est le département qui compte le plus d'enfants en famille recomposée, la Manche le département où il y a le plus d'enfants en famille dite "traditionnelle".

Que chaque famille se reconnaisse

"On cherche à s'adapter à la population et que chacun puisse se retrouver" explique Domitille Rinaudo, adjointe au responsable du recensement de l'Insee Normandie. Et au chapitre des adaptations de l'institut de la statistique publique, le questionnaire a évolué. Cette année, après interpellation d'associations de défense des droits des familles homoparentales, le questionnaire internet est adapté aux familles homoparentales sur les questions des liens de parenté "père", "mère" . Le questionnaire "papier" devait être également modernisé pour 2021.

L'Insee lançait officiellement sa campagne de recensement pour 2020 ce mardi. A partir du jeudi 16 janvier et jusqu'au 15 février (pour les communes de moins de 10.000 habitants) ou jusqu'au 22 février (pour celles de plus de 10.000 habitants), 1500 agents recenseurs de l'Insee vont arpenter la région pour inciter chacun à répondre à leur questionnaire. Le recensement se fait aussi sur le site internet de l'Insee.