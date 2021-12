En l'espace de 30 ans, Mèze a doublé son nombre d'habitants

Les derniers chiffres du recensement de l'INSEE sont tombés. Et une fois de plus, Montpellier enregistre une forte hausse de sa population : 4.000 habitants de plus chaque année. Mais c'est à Agde et Mèze que la population augmente le plus. À Mèze, elle a même doublé en 30 ans. Explications..

Comme chaque année à pareille époque, l'INSEE publie les derniers chiffres du recensement. Au 1er janvier 2019, 1.175.623 personnes vivaient dans l'Hérault (soit 83.000 habitants de plus qu'en 2013). La croissance démographique est une fois encore particulièrement forte à Montpellier. La métropole gagne 7.300 habitants chaque année, dont 4.000 pour la seule ville de Montpellier.

Mais il n'y a pas que dans la ville phare que les chiffres augmentent de manière significative. Ce sont même dans deux autres communes qu'elle augmente le plus : Agde, qui a vu sa démographie progresser de 2,7% en six ans, et Mèze, sur les bords de l'étang de Thau dont le nombre d'habitants a même été multiplié par deux en 30 ans (6.000 habitants au début des années 90, plus de 12.000 aujourd'hui).

Une ville de retraités heureux

Depuis plusieurs années, la commune attire toujours plus de nouveaux habitants, mais pas forcément tous très actifs. Car le problème de Mèze, c'est que sa population augmente, mais elle vieillit.

Thierry Baëza en est le nouveau maire, depuis 15 jours, et s'inquiète en particulier pour l'avenir de ses écoles : "Mèze reste une ville très attractive ou les gens se sentent bien. Malheureusement notre population vieillit. Car les jeunes de la commune s'installent dans les communes aux alentours, à cause du prix des loyers, et les effectifs des écoles sont en baisse." Une situation qui n'est pas si paradoxale que cela. Car en réalité, ce sont surtout beaucoup de jeune retraités qui décident de venir y passer leurs vieux jours.

"Depuis quelque temps on constate que beaucoup de Parisiens viennent s'installer sur la Côte d'Azur, et que nous, du coup, on récupère les retraités de la côte d'Azur" conclut le maire.

La nouvelle équipe municipale va donc s'atteler sérieusement au problème, notamment en travaillant sur un programme de nouveaux logements pour primo-accédants, histoire de ne pas devenir qu'une ville de retraités.

"Paris, c'est invivable, Monsieur !"

Sur la place de la mairie, Michèle et Annie, deux joyeuses retraitées, promènent leurs chiens respectifs avant d'aller prendre un petit verre sur le port.

Michèle est arrivée à Mèze il y a six ans. "On est vraiment bien ici. Par contre, le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde et qu'on a plus de médecins. Le mien vient de prendre sa retraite, il n'est pas remplacé, et les cabinets médicaux refusent de prendre de nouveaux patients". Revers de la médaille !

Annie, elle, a débarqué de la capitale il y a trois ans, pour se rapprocher de son fils qui lui a élu domicile tout près de là, à Agde. "Paris c'est invivable maintenant, Monsieur ! C'est dégoutant, il n'y a plus que de la racaille. Bref, ce n'est plus ce que c'était..."

Alors Mèze serait-elle en train de devenir un petit Nice à la mode héraultaise ? Pas encore... Murielle Minier, agent immobilier exerçant en plein cœur de la commune, constate aussi l'arrivée d'une population heureusement un peu plus active. "On a pas mal de mutations en provenance des régions parisiennes ou bordelaises. Des gens qui vont désormais travailler sur la métropole de Montpellier mais qui veulent un petit extérieur. Il y a aussi ceux qui peuvent faire du télétravail. Qui peuvent vivre loin de leur lieu de travail et qui changent complètement leur façon de voir les choses. Le problème, c'est que dès qu'un bien est mis à la vente, il part très très vite et que notre stock de mandats est un peu au ras des pâquerettes !"

Et autre effet pervers de cette très forte demande, le prix de l'immobilier augmente en flèche à Mèze, provoquant du même coup la "fuite" vers les communes voisines des jeunes Mézois qui n'ont pas les moyens de s'installer dans leur commune natale. C'est le serpent qui se mord la queue...

Reportage à Mèze - Guillaume Roulland Copier

Thierry Baëza, le nouveau maire de Mèze Copier

Murielle Minier, agent immobilier à Mèze Copier

Thierry Baëza © Radio France - Guillaume Roulland

Vue aérienne de Mèze - Mairie de Mèze

Le port de plaisance de Mèze © Radio France - Guillaume Roulland