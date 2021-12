L'INSEE publie ce mercredi les populations légales qui s'appliqueront au 1er janvier 2022. En six ans, la Drôme a gagné plus de 22.000 habitants, près de 8.000 personnes en plus en Ardèche.

Recensement en Drôme et en Ardèche : 30.000 habitants de plus en six ans

Nous sommes officiellement 845.040 personnes à vivre en Drôme-Ardèche : 516.762 personnes habitent dans la Drôme (+0,7% en six ans) tandis que l'Ardèche compte 328.278 habitants (+0,4%). Ces données de l'INSEE datent du 1er janvier 2019 et elles feront foi à compter du 1er janvier 2022. Dans les deux départements, c'est l'arrivée de personnes extérieures qui dope la démographie bien plus que les naissances. Le solde naturel est même négatif en Ardèche, il y a davantage de décès que de naissances.

Montélimar frôle désormais les 40.000 habitants

Pratiquement toutes les grandes villes drômoises gagnent des habitants sur la période 2013-2019, à l'exception de Romans-sur-Isère qui perd un peu plus de 500 habitants sur six ans.

Les six villes drômoises de plus de 10.000 habitants :

Valence : 64.749 habitants, + 0,8% (+2982 habitants entre 2013 et 2019)

Montélimar : 39.818 habitants, +1,4% (+3175)

Romans-sur-Isère : 33.098 habitants, - 0,3% (-534)

Bourg-lès-Valence : 19.792 habitants, + 0,4% (+441)

Pierrelatte : 13.510 habitants, + 0,7% (+574)

Portes-lès-Valence : 10.680 habitants, + 1,5% (+940)

A noter que, comme Romans, Bourg-de-Péage perd des habitants et compte 9.957 habitants. Sur ce secteur du pays de Romans, c'est la ville de Chatuzange-le-Goubet qui progresse le plus : +2,5% soit 5.934 habitants. Les zones géographiques où la population augmente le plus dans la Drôme sont l'agglomération de Montélimar, l'agglomération de Valence, la Vallée de la Drôme (Crest, Saillans, Die, le Haut-Diois) et l'extrême-nord du département (Saint-Rambert-d'Albon).

Aubenas est la ville ardéchoise qui gagne le plus d'habitants

En Ardèche, la hausse démographique est plus modeste d'après les chiffres de l'Insee. Annonay poursuit son redressement démographique et les villes environnantes voient aussi leur population augmenter (Davézieux, Peaugres, Félines, Quintenas...). L'autre secteur où la population augmente le plus, c'est le pays d'Aubenas, la ville elle-même gagne près de 700 habitants en six ans.

Les six villes ardéchoises les plus importantes :

Annonay : 16.297 habitants, + 0,2% (+222 habitants entre 2013 et 2019)

Aubenas : 12.479 habitants, + 0,9% (+676)

Guilherand-Granges : 10.756, - 0,2% (-162)

Tournon-sur-Rhône : 10.622, + 0,1% (+77)

Le Teil : 8.832, + 1,1% (+540)

Privas : 8.465, + 0,3% (+160)

A noter que de nombreuses villes moyennes poursuivent leur érosion démographique en Ardèche : Le Cheylard (2.877 habitants), Saint-Agrève (2.377 habitants), Lamastre (2.349 habitants) ou encore Largentière (1587 habitants).