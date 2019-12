La population de la Loire et de la Haute-Loire ont légèrement augmenté entre 2012 et 2017 selon les derniers chiffres publiés par l'Insee.

Recensement : la Loire compte près de 763 000 habitants, la Haute-Loire plus de 227 000

L'Institut national de la statistique (Insee) a mis à jour les populations légales de tous les départements et les communes de France en cette fin d'année. La Loire compte exactement 762 941 habitants et la Haute-Loire 227 283, selon les chiffres de 2017.

Cela fait presque 10 000 Ligériens de plus en cinq ans (entre 2012 et 2017). Et cette croissance s'explique uniquement par "l'excédent des naissances sur les décès", indique l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes. La population de Saint-Étienne notamment se stabilise, avec 172 565 habitants (404 323 pour Saint-Étienne Métropole).

Concernant la Haute-Loire, malgré un solde naturel (différence entre le nombre de naissances et de décès) négatif, le département gagne presque 1600 habitants en cinq ans "grâce à un solde migratoire excédentaire", explique l'Insee.

Au niveau régional, avec 7 948 300 habitants, Auvergne-Rhône-Alpes reste la deuxième région de France, après l'Ile-de-France.