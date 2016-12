Recensement : la Loire et la Haute-Loire gagnent des habitants

L'Insee a publié ce samedi les derniers chiffres du recensement, qui s'arrêtent au 1er janvier 2014. Nous sommes 65,9 millions de personnes à vivre en France Métropolitaine et dans les DOM-TOM, une augmentation de 0,5 % en un an. La Loire et la Haute-Loire voient également leur population augmenter.

La barre des 66 millions de personnes vivant en France n'a pas encore été officiellement franchie. L'Insee a publié ce samedi les derniers chiffres du recensement, qui s'arrêtent au 1er janvier 2014. Il y avait à ce moment là, 65,9 millions de personnes vivant en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Cela représente une hausse de 0,5% par rapport au 1er janvier 2013.

60.000 habitants de plus en Auvergne-Rhône-Alpes

Cette hausse touche quasiment toutes les grandes régions métropolitaines. Seule la Bourgogne-Franche-Comté a perdu 753 habitants. En Auvergne-Rhône-Alpes, on compte 60.000 habitants de plus pour atteindre un total de 7.820.966, soit une hausse de 0,8% entre janvier 2013 et janvier 2014, un peu au-dessus donc de la moyenne nationale.

590 habitants supplémentaires dans la Loire, 362 en Haute-Loire

La Loire, elle, gagne 590 habitants sur cette période pour arriver à 757.305 personnes. La Haute-Loire a vu arriver quasiment un habitant par jour, avec 362 personnes en un an. Au 1er janvier 2014, il y avait 226.565 Altiligériens.

Ces chiffres prennent en compte les "populations municipales" des communes, c'est-à-dire les personnes qui ont leur résidence principale sur le territoire, les détenus et les sans-abris.