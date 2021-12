Le nombre d'habitants est resté stable en Mayenne entre 2013 et 2019 selon les dernières données de l'Insee. Laval et Mayenne sont les deux communes qui perdent le plus d'habitants sur la même période.

Recensement : Laval et Mayenne perdent des habitants entre 2013 et 2019, le Sud-Mayenne toujours attractif

La dynamique démographique ralentit en Mayenne : après une croissance moyenne annuelle de 0.3%, le département n'enregistre aucune hausse de population entre 2013 et 2019, selon les dernières données de l'Insee. Seules l'agglo de Laval et les communautés de communes de Château-Gontier et du Pays Craonnais ont connu une petite augmentation de leur population.

Pas de rebond démographique en Mayenne entre 2013 et 2019

Avec 320 habitants supplémentaires par an en moyenne entre 2013 et 2019, l'agglomération de Laval est l’intercommunalité la plus dynamique du département. Ce sont les communes de la couronne lavalloise qui portent cette croissance : Changé, Louverné et Bonchamp-lès-Laval. En revanche, Laval est la commune qui perd le plus d’habitants en Mayenne (-125 habitants par an).

Dans le sud du département, c'est Château-Gontier-sur-Mayenne qui porte la croissance démographique, avec un gain de 75 habitants sur la période. En revanche le Nord-Mayenne perd des habitants, qu'il s'agisse de du Mont des Avaloirs (-138 habitants par an), du Bocage Mayennais (-135), de Mayenne Communauté (-105) et des Coëvrons (-65). La ville de Mayenne est la deuxième commune à perdre le plus d'habitants après Laval.

Au niveau de la région, c'est la Loire Atlantique qui gagne le plus d'habitants, à plus d'1.2%par an en moyenne, et qui tire le rythme de croissance démographique régional vers le haut : + 0,7 % par an, soit un rythme supérieur à la moyenne nationale.