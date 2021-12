Recensement : quel département gagne des habitants en Centre-Val de Loire, qui en perd ?

Alors que la population française continue de croître selon les dernières données du recensement 2019 publié par l'Insee, la population en Centre-Val de Loire stagne. On dénombre un peu plus de 2,5 millions d'habitants dans le six départements. Le Loiret et l'Indre-et-Loire sont les plus dynamiques.

Au 1er janvier 2019, 2.573.180 habitants habitaient en Centre-Val de Loire. Cette donnée ressort des derniers chiffres du recensementpubliés par l'Insee ce mercredi 29 décembre. Entre 2013 et 2019, la population de la région est restée stable, alors que celle de France métropolitaine continue de croître (66.988.403 d'habitants, +0,4 % par an). C'est la région la moins peuplée hors DOM-TOM.

Sur la période 2008-2013, le nombre d'habitants avait augmenté de 0,3% en Centre-Val de Loire. Sur cette vague 2013-2019, le nombre d'habitants est quasiment le même, gagnant en moyenne chaque année 439 personnes. C'est l'une des régions où la population est relativement stable comme dans les Hauts-de-France, le Grand Est, la Normandie, et la Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, on note une croissance démographique assez marquée.

Le ralentissement constaté en Centre-Val de Loire est "la conséquence d’une légère dégradation des soldes naturel et migratoire. Le solde naturel (+ 0,1 %) est le seul moteur de la démographie régionale, le solde migratoire étant nul" précise l'Insee. Le Loiret et l’Indre-et-Loire sont les départements les plus dynamiques de la région.

Ce qui ressort des dernières données fournies par l'Insee, c'est une région à trois vitesses, celle des départements démographiquement dynamiques (Loiret et Indre-et-Loire), ceux qui résistent (Eure-et-Loir et Loir-et-Cher) et ceux qui perdent encore des habitants (Indre et Cher). L'Indre est particulièrement pénalisé avec un solde naturel de -0,5%, c'est-à-dire qu'il y a un déficit flagrant de naissances dans le département, l'un des départements métropolitains les plus touchés par ce phénomène au même titre que la Creuse, le Cantal, et la Nièvre.

Population au 1er janvier par département en Centre-Val de Loire

Loiret 680.434 Indre-et-Loire 610.079 Eure-et-Loir 431.575 Loir-et-Cher 329.470 Cher 302.306 Indre 219.316

la région Centre-Val de Loire comptait au 1er janvier 2019 2,57 millions d'habitants selon les dernières données démographiques fournies par l'Insee. - ©Insee

Le Loiret et l'Indre-et-Loire en locomotives

Ce n'est pas une surprise, le Loiret et l'Indre-et-Loire attirent, notamment sur les aires urbaines. Les deux départements représentent désormais plus de 50% des habitants de la région Centre-Val de Loire. Un habitant sur cinq de la région vit dans les deux Métropoles. Le Loiret a gagné 2.000 habitants en seulement un an. Il comptait un peu plus de 500.000 habitants au début des années 80. Il approche désormais des 700.000.

L'Indre-et-Loire est également un pôle attractif, avec là-aussi quasiment 2.000 habitants en plus en une année. Sa croissance démographique est toutefois plus modérée que le Loiret car les deux départements comptaient presque le même nombre d'habitants dans les années 80.

Le Cher continue d’attirer des jeunes cadres et des retraités

Le Berry souffre depuis les années 90 avec des soldes migratoire et naturel toujours orientés à la baisse, ce qui induit une baisse de la population des deux départements. Mais l'Insee note toutefois une distinction majeure concernant le Cher. Certes, sa population baisse de façon récurrente. Pour autant, "le solde migratoire s’avère positif pour certaines classes d’âges et catégories sociales de la population. Le Cher est notamment attractif pour les cadres de moins de 30 ans venant de la région parisienne et pour les retraités" précise l'Insee.