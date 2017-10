RECETTE - Tissu alimentaire à la cire d'abeille

Vous voulez vous débarrasser du plastique ? Ne plus conserver vos aliments dans des gamelles pleines de produits toxiques ? Charlotte Millet vous donne sa recette pour fabriquer votre propre tissu alimentaire.

Les ingrédients

- un torchon coton bio propre et repassé

- de la cire d'abeille brute

- une râpe

- un papier cuisson pour aller au four

- une plaque de four

La recette

Posez votre torchon sur la plaque recouverte de votre papier cuisson.

Râper la cire d'abeilles pour en faire des paillettes. Dispersez-les sur votre torchon.

Mettre au four à 80°C. Quand la cire d’abeilles fond et a transpercé le tissu des deux côtés, sortez la plaque du four.

Décoller délicatement votre torchon et laisser refroidir. C'est prêt !

Conseil utilisation

Avant chaque utilisation, réchauffez votre torchon en le frottant entre vos mains.

Pour le laver c'est simple : passez le sous l'eau tiède et faites le sécher à l'air libre. Pas de machine à laver, sinon la cire risque de fondre.

Si vous savez coudre vous pouvez ajouter une fermeture avec des lacets ou des boutons mais PAS EN PLASTIQUE.