Receuillement à la cathédrale de Chambéry suite à l'attentat de Nice

Après le choc de la nouvelle, le recueillement. Suite à l'attentat de ce jeudi matin à Nice, les églises de France étaient invitées a sonné le glas à 15h. La cathédrale de Chambéry l'a fait.

Des militaires de l'opération sentinelle devant la cathédrale de Chambéry © Radio France - Luc Chemla

"Blessé dans ma chair"

Malgré le bruit ambiant des travaux, les cloches se font quand même entendre près de l'édifice. Vu le contexte, des militaires de l'opération sentinelle sont restés quelques minutes devant la cathédrale. Les fidèles se font rares mais certains, le coeur lourd, tenaient à être là. Les visages sont fermés, le ton grave, la gorge serrée. Tous sont "attristés" et "blessés dans ma chair". "Les gens sont devenus fous. Je me sens totalement impuissant" explique Mickael, 67 ans. "Quand j'ai vu cela je me suis dit que ce n'était pas possible... Les chrétiens sont une nouvelle fois visés. Je suis partagé entre la tristesse et la colère, mais surtout fatigué de tout cela" confie lui Daniel, 51 ans.

Le conseil départemental du culte musulman "condamne"

Symbole fort, des représentants du conseil départemental du culte musulman en Savoie sont présents. Bouquet de fleurs à la main, ils sont venus "condamner" l'attentat et "soutenir leurs frères. On ne veut pas laisser à nos enfants un monde où tout le monde s'entretue mais un monde de tolérance où chacun peut pratiquer sa religion. Ce n'est pas humain ce qu'ils ont fait. Ces gens-là veulent juste diviser la nation. A nous d'être unis". Après plusieurs minutes de recueillement dans la cathédrale, ils ont respecté une minute de silence.