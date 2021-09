Ce n'est plus un scoop, il fait de plus en plus chaud sur Terre. Si rien n'est fait, les phénomènes climatiques comme les tempêtes, les inondations et les épisodes de canicule vont se multiplier alerte le climatologue Jean Jouzel, invité d'une conférence ce jeudi soir à Loué.

Réchauffement climatique : des tempêtes et des inondations plus fréquentes et plus denses

C'est un rapport du GIEC, le groupement mondial d'experts sur le climat, qui fait froid dans le dos. La température moyenne sur terre devrait augmenter d'un degré et demi, d'ici 2030. Ça n'a l'air de rien mais cette hausse a des conséquences importantes sur l'évolution du climat "Un degré de différence par rapport au début du 20e siècle, ce sont des phénomènes climatiques plus extrêmes", avertit Jean Jouzel, invité de France Bleu Maine ce jeudi. Ce spécialiste du climat sait de quoi il parle. Ancien vice-président du GIEC (2002-2015), ce scientifique mondialement reconnu a reçu la médaille d'or du CNRS pour ses travaux sur le lien entre gaz à effets de serre et réchauffement de la planète.

"Des pluies torrentielles, des sécheresses dans d'autres régions, des vagues de chaleur. On a vu cet été près de 50°C en Colombie britannique (au Canada) et ces événements risquent de se répéter ! Des phénomènes plus fréquents et de plus en plus intenses qui ont directement des conséquences sur la santé comme par exemple lors des épisodes de canicule".

Jean Jouzel : climatologue et glaciologue français © Radio France - Sébastien Baer

Neutralité carbone à l'horizon 2050

C'est l'objectif de la loi Climat et Résilience votée par la France. "C'est effectivement ce qui faut faire pour limiter à long terme le réchauffement climatique", estime Jean Jouzel. "130 pays ont aussi pris cet engagement mais il y a un fossé entre ces objectifs affichés et la réalité". Le scientifique prend pour exemple les émissions de CO2 qui continuent d'augmenter au niveau planétaire. Mais il y a une différence entre les intentions et la réalité, entre les textes et leur application : "Même au niveau français, nous ne sommes pas sur une trajectoire qui va nous mettre au niveau qui est affiché dans la loi".

75 % des 16-25 ans sont inquiets pour leur avenir

Des chercheurs américains, britanniques et finlandais ont interrogé 10.000 jeunes de 16 à 25 ans, issus d’une dizaine de pays différents. Près de la moitié d'entre eux dit souffrir d'éco-anxiété. Stress, difficultés à dormir voire des pulsions suicidaires. Trois jeunes sur quatre jugent le futur "effrayant". "C'est logique car ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui devront faire face aux conséquences climatiques si rien n'est fait. C'est dans la deuxième partie du 21e siècle que l'élévation du niveau de la mer, ces phénomènes météo intenses aux conséquences catastrophiques deviendraient concrètes".

Chacun peut faire un geste pour la planète

Il n' y a pas que les Etats qui peuvent redresser la barre. "Chacun d'entre nous peut faire un geste pour la planète", rappelle Jean Jouzel. Au quotidien, dans ses déplacements, ses achats, sa façon de se nourrir. "Ne pas prendre sa voiture ou le moins souvent possible, préférer les transports en commun quand c'est possible. Faire attention au chauffage, mieux isoler sa maison. Faire attention aussi au gaspillage alimentaire". Chaque année, à la cantine, ce sont l'équivalent de 30 kilos de nourriture qui partent à la poubelle pour chaque élève.

Des gestes simples donc même si Jean Jouzel le reconnait, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à notre capacité à participer à la lutte contre le réchauffement climatique. "Bien-sûr, nous ne partons pas sur la même ligne de départ si nous habitons dans des endroits où nous devons absolument prendre la voiture ou bien si on peut profiter des transports en commun mais chacun peut faire quelque chose".

Jean Jouzel participe ce jeudi soir à 20h30 une conférence au centre culturel de Loué. Retrouvez l'interview du climatologue sur France Bleu Maine, ici.