Réchauffement climatique : les propriétaires de maisons fissurées ont parfois du mal à se faire indemniser

Cela fait trois ans que Mohammed Benyahia se bat pour obtenir réparation. Depuis l'été 2018 où sont apparues d'immenses fissures sur la façade de sa maison, près de Neuville-sur-Sarthe. Comme beaucoup d'autres, son logement est construit sur un terrain argileux. Un terrain qui a bougé à cause des étés secs de ces derniers années. "Des fissures assez effrayantes", selon le Sarthois qui a du mettre des étais dans son salon pour éviter que son plafond s'effondre. "Depuis ce jour là, je me bats, mais j'ai découvert que je n'étais pas tout seul, qu'on était très nombreux".

Pas assez de communes reconnues en état de catastrophe naturelle

Car la mésaventure de Mohammed et sa famille n'est pas un cas isolé. "Il y a au moins 500 victimes dans le département mais on ne peut pas tous les recenser, malheureusement". Comme l'union fait la force, Mohammed Benyahia a créé une association, Urgence maisons fissurées Sarthe pour obtenir des indemnisations. "Nous travaillons depuis deux ans pour que les communes sarthoises touchées par ces mouvements de terrain soient reconnues en état de catastrophe naturelle. En 2018, il y a eu six communes reconnues sur 30. Et puis, pour cette année, il y a 17, plus 5 communes _qui ont été reconnues. Ça progresse un peu. Mais on est très, très loin du compt_e".

Une centaine de communes sarthoises seraient concernées selon Xavier Jamois, maire de Dollon et président de la nouvelle Association des communes de la Sarthe pour les maisons fissurées, créée en octobre dernier. Il y a donc encore beaucoup de chemin à parcourir

Changer les critères de reconnaissance en état de catastrophe naturelle

Selon Mohammed Benyahia, les critères retenus pour établir la reconnaissance ou pas de catastrophe naturelle sont obsolètes. "C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, on nous dit que pour vous reconnaître l'état de catastrophe naturelle, il faut remplir deux critères. Le premier, c'est d'avoir une maison construite sur de l'argile. Bon ça, tout le monde est concerné. Et le deuxième critère, c'est l'indicateur d'humidité des sols fourni par Météo-France. C'est lui qui permet de déterminer si nous sommes en présence d'une sécheresse exceptionnelle. Sauf que ces indicateurs sont peu nombreux, surtout implantés dans le Sud de la France, là où il fait plus chaud".

Bref, ils ne correspondent pas, selon le président de l'association Urgence maisons fissurées Sarthe, à l'évolution du climat en Sarthe. "Grosso modo, ce sont des données au doigt mouillé. On n'a aucune manière de les vérifier". Et cela a de lourdes conséquences sur le déclenchement des indemnisations

Se battre pour obtenir réparation

Mais même quand la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle, la partie est encore loin d'être gagnée. Il faut parfois se battre avec les assurances. "On a des témoignages et beaucoup de témoignages qui évoquent le rôle des experts. Certains disent par exemple : vous avez un arbuste dans le jardin. C'est lui qui pompe l'humidité et ainsi de suite". Certains experts estiment que ces fissures ne sont pas liées ​à la sécheresse qui fait se rétracter les argiles dans les sols. Les gens se retrouvent alors démunis. Pour qu'il n'y ait plus de doute, ​l'association Urgence maisons fissurées Sarthe demande que soit fait systématiquement un diagnostique du terrain.

"Une étude de sol G5 qui a deux avantages. Premièrement, déterminer de manière scientifique, indiscutable, l'origine du sinistre, c'est à dire le retrait de l'argile. La deuxième chose qui n'est pas la moindre, c'est de donner des indications sur les moyens à déployer pour réaliser des réparations pérennes".

L'association de Mohammed Benyahia tiendra son assemblée générale le 11 décembre. Elle sollicite régulièrement les représentants de l'Etat et les élus du département pour tenter de faire avancer les dossiers. Mais si les doléances de l'association sont prises en compte, ces échanges n'ont débouché sur rien de concret, jusqu'à présent selon Mohammed Benyahia

L'interview de Mohammed Benyahia est à écouter ici