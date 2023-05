Réchauffement climatique, pollution : les Tourangeaux de plus en plus allergiques et asthmatiques

Avec les vagues de sécheresse et le réchauffement climatique, vous n'échapperez, sans doute pas aux allergies. C'est le constat de l'Organisation Mondiale de la Santé qui table d'ici 2050 sur un français sur 2 victime d'allergies. Des cas déjà de plus en plus nombreux en Touraine ces dernières années selon Marie-Pierre Rinn, présidente de l'association Asthme et Allergies en Indre-et-Loire, invitée ce mardi de France Bleu Touraine.

"Avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de pollens. Des pollens qui se transforment avec la pollution et deviennent de plus en plus allergisants. Les arbres, pour se défendre de la pollutionn vont sécréter plus de pollens. En plus de cela, on plante de plus en plus de choses. En Touraine, on commence à voir pas mal de lauriers roses, des oliviers donc on a affaire à des pollens auxquels nous n'étions pas habitués*", assure Marie-Pierre Rinn.* Une année 2023 qui s'avère très compliquée pour les malades avec le manque de pluie et la sécheresse.

