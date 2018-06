Emploi : près de 6 Franciliens sur 10 cherchent à travailler dans une autre région

Par Martine Bréson, France Bleu Paris

Le groupe RegionsJob, second acteur privé de l’emploi et du recrutement sur Internet en France a enquêté les envies de mobilité professionnelle en France sur les premiers mois de 2018. Ce sondage révèle que six Franciliens sur dix cherchent un emploi dans une autre région.