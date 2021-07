Disparu depuis plusieurs jours, Kelyan, jeune autiste de 22 ans, a été retrouvé mort dans une tente à Paris

"C'était un jeune homme très gentil, très souriant, doué d'une force exceptionnelle et plein de vie". Sam Berrandou, responsable de l'office des sports de Saint-Denis et professeur de Muay Thaï auprès de jeunes autistes est encore très choqué par l'annonce de la disparition de Kelyan. Ce jeune Parisien de 22 ans suivait depuis décembre dernier ses cours. Il a été retrouvé mort, jeudi soir, près du métro Jaurès dans le quartier Stalingrad à Paris (19e).

Kelyan recherché pendant plusieurs jours

"Il taquinait ses autres camarades, il arrivait parfois à calmer ceux qui devenaient violents et finalement, c'était le plus autonome. On savait qu'il rentrait chez lui tous les soirs tout seul, sans problème", assure Sam Berrandou. Pourtant dimanche dernier, Kelyan n'est pas rentré pas à la maison. Il est porté disparu. Les bénévoles de l'association Le Silence des Justes, qui le suit depuis plusieurs années, se mobilisent et partent à sa recherche accompagnés d'autres associations, des amis et des proches du disparu.

Après quatre jours de recherche, le corps sans vie de Kelyan est finalement retrouvé sous une tente, installée près du métro Jeaurès, dans une zone fréquentée notamment par les toxicomanes. "C'était zombieland là-bas", assure Lynda Fekiri, présidente de l'association All Inclusive, basée à Saint-Denis.

Elle a participé aux recherches : "On a fait tous les recoins dans le nord de Paris, on l'a cherché dans le 19ème, à la Villette, à la Chapelle, place de Clichy. Jeudi soir, on avait terminé de faire le tour du quartier Jaurès, on était en train de retourner à la voiture et une personne qui fait des maraudes dans le secteur a vu la photo de Kelyan qu'on avait accrochée dans nos dos", raconte-t-elle. "Il est venu nous voir en disant 'je crois que la personne que vous recherchez est dans cette tente, il nous a dit qu'elle était décédée". Lynda s'avance vers la tente et constate alors qu'il s'agit bien du corps de Kelyan.

Une "alerte enlèvement" pour les jeunes autistes ?

Que s'est-il passé ? Comment le jeune homme a atterri dans cette tente ? A-t-il fait une mauvaise rencontre ? Une enquête est ouverte. Encore choquée, la présidente d'All Inclusive, elle-même mère d'une adolescente autiste, a du mal à réaliser. "Je ressens de la colère et de l'impuissance face à une société qui rejette les autistes".

Lynda réclame depuis des années la mise en place d'une "alerte" systématique dans les médias pour les autistes portés disparus, à l'image des alertes enlèvement qui existent déjà pour les kidnappings d'enfants. "Kelyan était très autonome, mais ça n'enlève rien à sa vulnérabilité", dit-elle. "L'alerte devrait être lancée automatiquement, car on sait que le temps joue en notre défaveur dans ces cas-là".

"On a perdu sept personnes autistes en deux ans"

Daoud Tatou, responsable d'unité à l'association Le Silence des Justes, lui, réclame depuis des années, la mise en place d'un GPS pour les autistes les plus vulnérables."C'est permettre l'autonomie du jeune autiste, tout en sachant où il se trouve si on le perd... Le but n'est pas de les pister mais de les sécuriser", précise-t-il. Le GPS pourrait prendrait la forme d'une puce intégrée à un vêtement. Mais peut-on imposer un GPS à un autiste majeur ? Pour Daoud Tatou, ceux qui se posent cette question "ne connaissent absolument pas la vulnérabilité de ces personnes-là".

Si ce projet de GPS, portée par d'autres associations et des familles, n'aboutit pas, c'est par un manque de volonté politique et de financements, assure Daoud Tatou. Pourtant, il y a urgence selon lui : "En deux ans, en France, on a perdu sept personnes en situation d'autisme. Il y en a qu'on retrouvé dans la Seine à Paris, d'autres en mer, d'autres écrasées. Sept, ça fait beaucoup".