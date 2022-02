Recherche désespérément cuisinier au plus haut sommet de l'Hérault

Trouver du personnel en restauration est un véritable casse-tête pour de nombreux établissements depuis la crise sanitaire. Cette difficulté l'est encore plus pour les établissements montagnards éloignés des grandes villes. C'est le cas chez Emma et Pascal, gérants du restaurant La Clairière à Cambon-et-Salvergues, au sommet de l'Hérault à 1.000 mètres d'altitude dans le Parc régional du Haut Languedoc.

Depuis six mois, ils sont à la recherche d'un cuisinier en second. "Nous n'avons jamais rencontré autant de difficultés dans toute notre carrière'' explique Emmanuelle.

Pourtant, l'offre de candidature est alléchante. 1.500 à 1.800 euros de salaire par mois en CDI ou CDD. Deux mois de vacances par an. Deux jours et demi de repos par semaine et surtout la mise à disposition d'un logement entièrement rénové de 80 mètres carrés pour seulement 200 euros par mois.

"Aucune candidature en 6 mois, c'est consternant" - Emmanuelle Schott Copier

"Nous avons posté notre annonce en septembre dernier. Nous n'avons eu aucun coup de fil ne serait ce que pour avoir des renseignements sur le poste à pourvoir" raconte Emma.

Emma et Pascal, gérants du restaurant La Clairière à Cambon-et-Salvergues - La Clairière

Ce couple de 39 et 59 ans a repris en gérance cet établissement de 80 couverts (dont 20 en terrasse) il y a quatre ans après avoir tout plaqué à l'île de la Réunion avec leur petite fille Corail, aujourd'hui âgée de cinq ans. Le désir de revenir aux sources, de se rapprocher de la famille dans le Vaucluse et en Lorraine, mais surtout à la recherche d'une qualité de vie moins stressante.

Reportage France Bleu Hérault Copier

"Nous sommes tombés amoureux du village." - Emmanuelle

L'annonce a, dans un premier temps, été postée sur les réseaux sociaux et un site de petites annonces très populaire, mais en vain. Depuis un mois, les restaurateurs ont fait appel à Pôle Emploi et une agence d'intérim. Un appel à candidature à l'international a été lancée dans l'espoir de trouver le cuisinier qui pourrait les soutenir dans la saison à venir :

"Nous reprenons la saison début mars, jusqu'en novembre. Si nous ne trouvons personne, dixit Pascal Schott, la saison va être très longue et épuisante."

Tables et auberge de France d

Lui est en cuisine. Elle, en salle. La Clairière, ouvert midi et soir, six jours sur sept, propose un menu de 21 à 38 euros, une cuisine bistronomique aux accents créoles aux nombreux randonneurs, cyclistes, motards, chasseurs et pêcheurs. "Nous nous limitons à 40 couverts par repas. Tout est frais. Nous ne travaillons avec aucune boîte de conserve" dixit Pascal.

"Nous sommes conscients que nous sommes loin de la ville. L'idéal serait de trouver un amoureux de la nature. Ici c'est le bonheur" - Pascal Schott Copier

Pascal le gérant du restaurant La Clairière à Cambon-et-Salvergues © Radio France - Stéfane Pocher

Ici, tout est mis en avant pour valoriser la qualité de vie

Cambon-et-Salvergues, située entre Olargues et la Salvetat-sur-Agout, c'est neuf habitants l'hiver. Trois fois plus l'été. Ce petit village pittoresque en comptait plus de 600 au début des années cinquante. Depuis la désertification du village, la mairie se démène coute que coute avec le soutien de la Communauté de communes des Monts de Lacaune pour maintenir et développer l'activité touristique et écononomique.

Cambon-et-Salvergues - Cambon-et-Salvergues

80 % de résidences secondaires

"Le problème de recrutement n'est pas propre à Cambon. Il est forcément un peu plus marqué ici à cause de notre position géographique" précise Marie Casares, la maire de la commune. C'est pour cette raison que la municipalité met à disposition ce logement entièrement rénové en mesure d'accueillir ce futur cuisinier et sa famille.

"On essaie de faire de notre mieux. Si on ne s'entraide pas, tout devient difficile. Ce logement lui permettra de rester sur place. Nous recherchons aussi un employé paysager. Un couple occupant les deux postes voilà qui serait parfait. Mais l'un n'empêche par l'autre.

"Vivre ici n'est pas difficile, mais un privilège." - Marie Casares

"Les candidats ont tort de ne pas se présenter. Il fait bon vivre ici. C'est un petite paradis" dixit Marie Casares Copier

Cambon, point culminant de l'Hérault, naissance de la rivière Agout, espace Natura 2000

Une salle des fêtes est en construction. Six gîtes ruraux municipaux (4 à 6 places) et une roulotte équipée sont ouverts toute l'année au public. Une aire permet aussi d'accueillir des camping-caristes (10 places). Il y a un an la mairie a recruté Audrey. Cette quadra n'a pas hésité à quitter Mazamet pour venir s'installer ici. Cette Tarnaise est chargée de la gestion annuelle des hébergements.

"J'ai mis quelques temps à découvrir la région , mais sincèrement, je ne regrette pas de m'être installée ici."

''Le calme est extraordinaire, la pollution inexistante et les paysages environnant sont époustouflants''- Audrey Copier

La Clairière à Cambon-et-Salvergues - La Clairière à Cambon-et-Salvergues

La Clairière : 1er prix "du potager à l'assiette" à deux reprises en 2019 et 2020

Restaurant La Clairière à Cambon-et-Salvergues - Cambon-et-Salvergues

Certificat d'excellence 2020 de Tripadvisor, 5 étoiles

Horaires d'ouverture du restaurant La Clairière à Cambon-et-Salvergues © Radio France - Stéfane Pocher

Label Qualité héraut tourisme Occitanie

Une roulotte aménagée pour accueillir le public à Cambon-et-Salvergues © Radio France - Stéfane Pocher

Construction de la salle des fêtes à Cambon-et-Salvergues © Radio France - Stéfane Pocher

Restaurant La Clairière à Cambon-et-Salvergues © Radio France - Stéfane Pocher

Tables et auberges de France : restaurant référencé " Table bistronomique "et éco-responsables 2 toques vertes sur 4.

Restaurant La Clairière à Cambon-et-Salvergues © Radio France - Stéfane Pocher