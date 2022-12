Recherche skipper pour la route du Rhum 2026

C'est une offre d'emploi plutôt rare. Pour les recruteurs, l'objectif est de ne pas passer à côté du marin de talent qui n'aurait pas osé postuler, "on sait qu'on peut avoir de grands marins, pour qui, ce n’est pas aisé de pousser la porte d’un partenaire et de se présenter" explique Servane Escoffier-Burton de Be Racing, l'écurie de course au large installée à Saint-Malo. Son équipe travaille sur ce nouveau projet avec le partenaire sponsor Viabilis, agenceur et promoteur immobilier breton basé à Saint-Grégoire, près de Rennes. Déjà présente sur la dernière Route du Rhum, cette entreprise locale s'est engagée dans ce nouveau défi "avec un budget qui correspond aux ambitions"

Savoir skipper un Ocean Fifty, en solo et en équipage

Le bateau sur lequel naviguera le skipper retenu vient d'être racheté. C'est un Ocean Fifty, conçu en 2017 par VPLP. Il était aligné sur la ligne de départ de la dernière Route du Rhum, skippé par Sam Goodchild. Il est actuellement à Hennebont, mais il devrait arriver à Saint-Malo, dans un hangar dédié de Be Racing, dans les prochaines semaines. Le ou la skipper qui en prendra les commandes, en solo ou en équipage "devra avoir une grande expérience de course au large en trimaran mais aussi la volonté de faire toutes les courses du circuit avec en ligne de mire la Route du Rhum 2026."

Un contrat pour quatre ans

Be Racing et Viabilis sont-ils à la recherche d'une femme pour skipper ce trimaran ? "Le recrutement est évidemment ouvert aux femmes" indique Servane Escoffier-Burton "il n'est pas déterminant d'être breton, mais le poste est ouvert aux Bretons et aux skippers des autres régions. L'important c'est l'expérience mais aussi d'avoir des valeurs communes avec nos équipes" ajoute la malouine. Les candidatures sont à déposer jusqu'au 30 janvier 2023. Le nom du skipper retenu sera annoncé début février 2023.

Vous pouvez envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation à candidature@viabilisoceans.com