Inondations meurtrières de 2002 dans le Gard : le Cora d'Alès rouvert grâce au "super boulot" des salariés

C'est le plus gros magasin d'Alès, situé juste à côté du Gardon. Et lui aussi, a fait partie des victimes. Les 8 et 9 septembre 2022, le magasin Cora Alès avait été envahi par les eaux. Invité ce lundi matin sur France Bleu Gard-Lozère, Henri Corvi, le directeur de l'époque, se souvient. Il avait été réveillé en pleine nuit : "J'avais eu pas mal de difficulté à me rendre sur place, parce que les routes étaient difficilement praticables ! Lorsque je suis arrivé au supermarché, poursuit-il, il y avait 10 centimètres d'eau boueuse au sol... et quatre à cinq personnes s'y étaient réfugiées. Ce n'étaient pas des salariés, mais des rescapés de la route !"

Les salariés, justement, ont très vite été mobilisés pour remettre en état ce qui pouvait l'être à l'intérieur de la grande-surface. "Ils avaient fait un super boulot de nettoyage, de tri, de rangement, salut Henri Corvi. C'est ce qui nous avait permis de rouvrir le lendemain des intempéries, en fin de matinée." La réouverture du site était quasiment une nécessité dans la mesure où de nombreux habitants du bassin alésiens venaient, comme encore aujourd'hui, y faire leurs courses.

Première alerte en 1997

Si les inondations ont surpris Hervé Corvi par leur force, le fait qu'elles puissent se produire ne l'a pas tant étonné. Cinq ans plus tôt, en effet, il y avait déjà eu une forme de première alerte à Cora Alès : "C'était en octobre 1997, me semble-t-il. On avait vécu à peu près le même type de situation. Le Gardon était sur le point de déborder, ce qui nous conduit à des travaux pour améliorer l'évacuation des eaux."

