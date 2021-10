RÉCIT. Journée mondiale du deuil périnatal : "Le temps que j'accouche, son cœur s'est arrêté"

Chaque année, en France, environ 7 000 familles sont confrontées à la perte d'un enfant. A l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, ce vendredi 15 octobre, Jessica Sautron a accepté de nous confier son histoire. Cette Rémoise de 35 ans a perdu un bébé, à huit mois de grossesse, en 2020. Dix-neuf mois après la naissance et, immédiatement, le décès de sa fille Viktoria, cette "mamange", comme elle se qualifie - pour évoquer une maman qui a perdu un ange - veut entretenir son souvenir.

Dans son appartement de Reims, la famille Sautron a installé un meuble à souvenirs, en hommage à leur bébé décédé en 2020. © Radio France - Marine Protais

Dans l'appartement de la famille Sautron, à Reims, Viktoria est partout. Des photos d'elle sont accrochées sur les murs. Et dans le salon, se trouve une étagère, remplie de souvenirs. "On a récupéré son pyjama de naissance, ses bracelets. La maternité nous a fait ses empreintes, décrit Jessica Sautron. Ça peut paraître morbide, mais nous, on en a besoin." Cette Rémoise, maman d'une fille de 11 ans, tient à ne jamais oublier ce qui s'est passé, le 10 mars 2020.

Un accouchement prématuré, à cause d'un pic de tension

Enceinte de 36 semaines, autour du 7 mars 2020, Jessica Sautron se sent mal. Sa tension est élevée, la jeune femme est hospitalisée. Son gynécologue décide alors de déclencher l'accouchement. "On m'a injecté un antibiotique. C'est le protocole classique, il n'y a pas eu d'erreur médicale, sauf que cet antibiotique, j'y étais allergique", raconte cette maman.

J'ai fait un choc anaphylactique. Et ça a perturbé le bébé. Du coup, le temps que j'accouche, son cœur s'est arrêté. - Jessica Sautron

Jessica apprendra plus tard qu'elle est souffre d'une maladie auto-immune, et que c'est "le combo entre la tension élevée et la maladie" qui a coûté la vie à son bébé. Mais à ce moment-là, elle n'imagine absolument pas ce qui est en train de se passer.

"Quand le gynécologue vous dit qu'ils n'ont jamais pu la réanimer, c'est la douche froide"

10 mars 2020. Jessica vient de donner naissance à son bébé. Elle constate que Viktoria ne pleure pas, ne crie pas. "Je pensais qu'elle avait été un petit peu chamboulée par cette chute de tension donc qu'il lui fallait un petit peu d'oxygène, se souvient-elle. Mais quand vous voyez le gynécologue de garde, qui est derrière la porte et qui n'ose pas entrer, vous savez qu'il ne va pas vous annoncer une bonne nouvelle."

Quand le gynécologue vous dit qu'ils n'ont jamais pu la réanimer, c'est la douche froide. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent. - Jessica Sautron

S'en suit une phase de deuil, puis d'acceptation. Jessica et son époux décident de refaire un enfant. Mais elle fait deux fausses couches. "J'avais l'impression de ne plus pouvoir donner la vie en fait. Quand vous ne donnez que la mort, au bout d'un moment, vous ne savez plus trop si vous êtes encore faite pour ça", confie la maman.

Après la perte de sa fille, et deux fausses couches, Jessica Sautron a donné naissance à un petit garçon, à l'été 2021. © Radio France - Marine Protais

Et finalement, il y a deux mois, à l'été 2021, elle donne naissance à un petit garçon, Isaïah. Et toute la famille va "très bien".

Une page sur les réseaux sociaux pour soutenir les "paranges"

Depuis le décès de son bébé, Jessica Sautron a souhaité partager son histoire, sur les réseaux sociaux, pour aider les autres "paranges" à traverser cette épreuve. "Il faut qu'on en parle plus, et que les gens puissent trouver du soutien", alerte cette Rémoise. Elle estime qu'il n'y a malheureusement pas assez d'associations, en France, et que les "personnels médicaux ne sont pas toujours bien formés." C'est pourquoi elle a créé une page, "Les Ailes de Viktoria", sur Facebook et sur Instagram, où, régulièrement, elle publie des témoignages, raconte son histoire et échange avec des paranges.

Elle appelle également à ne pas "juger trop vite" les personnes qui ont perdu un enfant et qui en souffrent. "Il faut que les gens comprennent que perdre un enfant, que ce soit à un ou deux mois, ou même à cinq semaines, c'est très impactant", insiste Jessica Sautron.