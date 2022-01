"On reçoit des lettres d'insultes" : les maires exaspérés face à l'application des mesures sanitaires

En Charente et Charente-Maritime, les maires sont en première ligne pour faire appliquer les mesures sanitaires décidées par le gouvernement. Et entre ceux qui râlent et ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas toujours évident...

Pas facile pour les maires de mettre en place toutes les mesures sanitaires dans leurs communes ! En Charente et Charente-Maritime, leur application sur le terrain peut être difficile. Les gens ont parfois du mal à suivre, et pour les maires ça complique les relations avec leurs habitants.

"Je ne peux pas mettre un policier derrière chaque promeneur !"

"On reçoit des lettres d'insultes", soupire Claude Baudin. Le maire de Saint-Palais-sur-Mer est fatigué d'être en première ligne face aux mécontents des mesures sanitaires. Il y a ceux qui contestent les mesures, "comme les test PCR payants pour les non-vaccinés : on reçoit des plaintes à la mairie", raconte le maire. "Mais qu'est ce qu'on peut y faire ? Ce n'est pas une décision des maires !" Et il y a ceux qui se plaignent du non-respect des mesures : "On reçoit aussi des lettres d'habitants qui trouvent que le masque n'est pas assez porté en ville. Mais je ne peux pas mettre un policier derrière chaque promeneur !"

Il y a aussi ceux qui "n'y comprennent rien", note le maire de Soyaux François Nebout. "On est inondés de consignes et les gens, à juste titre, sont perdus." Des mesures d'autant plus incompréhensibles qu'elles sont peu adaptées à une petite commune de 9000 habitants comme Soyaux. "La limitation à 5000 personnes dans les stades par exemple", note le maire. "Dans certains grands stades, ça permet d'espacer les spectateurs. Chez nous, on remplit le stade comme d'habitude !" Il dit "comprendre la nécessité des mesures" mais les jugent trop souvent "illogiques et peu adaptées au terrain."

Une solution, communiquer sur les réseaux sociaux

Face aux plaintes ou aux incompréhensions, la maire de Saint-Jean-d'Angély Françoise Mesnard a trouvé une solution : "Je suis très active sur les réseaux sociaux !" Elle dit recevoir "énormément de questions sur Messenger" auxquelles elle répond, et fait aussi des publications où elle "explique ce qu'est un vaccin, comment ça fonctionne, les différentes études réalisées..." Car la maire est également médecin. "Mais bien sûr, cette proximité avec un maire serait plus compliqué à mettre en place dans une grosse ville", nuance Françoise Mesnard.