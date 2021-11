"On reçoit en flux régulier des menaces sur les réseaux sociaux ", affirme le député de la Vienne Sacha Houlié

Les députés français ont auditionné ce mercredi Frances Haugen, ancienne cadre de Facebook et lanceuse d'alerte. L'informaticienne américaine a rendu publiques des études montrant que Facebook a conscience de la nocivité de sa plateforme. Elle estime qu'il faut réguler davantage les algorithmes du réseau social pour y éviter les dérives violentes. Le député LREM de la Vienne, Sacha Houlié faisait partie des parlementaires de la commission qui ont questionné Frances Haugen. Invité de France Bleu Poitou, ce jeudi 11 novembre, il estime que l'Union Européenne et la France sont déjà en avance sur les contraintes imposées à Facebook.

"Depuis le mois d'août dernier, on a un dispositif qui permet de signaler le contenu sur Facebook. Il y a une obligation de le retirer, de justifier pourquoi on l'a retiré et si cette information n'est pas retirée dans les temps qui sont prévus dans la loi, il peut y avoir des amendes sur les GAFA. Des amendes, qui peuvent s'élever à un million d'euros lorsque c'est la première fois et qui peuvent aller en cas de récidive, jusqu'à 20 millions d'euros ou 6% du chiffre d'affaires de la structure", détaille Sacha Houlié.

Revenir à l'algorithme de la fin des années 2000

Face aux propos haineux sur les réseaux sociaux, auxquels "tout le monde est concerné", selon le parlementaire, une auto modération a été mise en place : "on reçoit en flux régulier des menaces, des injures. Tous les nouveaux outils qui vont permettre d'accélérer ou d'amplifier cette modération sont les bienvenus." Frances Heugen propose face à cela de revenir à l'algorithme de la fin des années 2000. "C'était un algorithme de classement, qui permet de vérifier votre fil d'actualité, qui propose d'abord ce que publie vos amis, qui est beaucoup plus sain, plus positif que celui modifié, où Facebook vous propose davantage des contenus qui sont très émotionnels, donc potentiellement haineux et stigmatisant pour créer du flux et du clic", explique Sacha Houlié.

Frances Heugen doit être auditionnée par le Sénat ce jeudi après-midi.